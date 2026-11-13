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Identidades falsas no Brasil: esquema com certidões canceladas atinge três capitais

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio de sua Coordenação de Inteligência e com apoio do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, deflagrou nesta quinta-feira (12/11) a Operação Livro E. A ação visa desarticular um esquema de falsificação de documentos de identidade brasileiros emitidos para cidadãos estrangeiros, com foco em indivíduos originários da Rússia e do Oriente Médio.

A operação consiste no cumprimento de 19 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão. As diligências concentram-se em três localidades: Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com a investigação, a organização criminosa utilizava certidões de nascimento fraudulentas para induzir o Instituto de Identificação da PCDF à emissão de carteiras de identidade oficiais. O modus operandi envolvia a inserção e alteração de dados em sistemas de cartórios, a reutilização de registros de nascimento já cancelados e o uso de selos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) para conferir aparência de legalidade aos documentos.

As autoridades identificaram a possível participação de intermediários no esquema, incluindo funcionários e ex-funcionários de um cartório do Distrito Federal. A apuração foi iniciada após o Instituto de Identificação detectar irregularidades em certidões de nascimento, algumas com matrículas inexistentes e outras com dados falsos sobrepostos a registros cancelados.

A Polícia Civil relaciona como estrangeiros envolvidos ou foragidos as seguintes pessoas: Fahad Abdullah Bakala, Esmail Abdo Mohamed Mazareq, Husam Alsattari, Islam Serbiev, Mohamed Asmail Ahmed Zohdy Refaie, Moustafa Aboushabab, Naji Hussein Saleh Al Naggar, Osama Hussein Ahmed Hussein, Mohammed Salah Mubarak Al Nahdi, Moustapha Khalid Mohammed Aldaeaymi, Sepideh Moradianbehzad, Rita Mouawad, Yaman Osmanoglu e Yaser Alsattari.

Os investigados podem ser indiciados pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso e modificação não autorizada de sistema de informações, conforme previsto no Código Penal. A polícia também investiga a ocorrência do crime de corrupção de menores, devido à emissão de uma identidade falsa para um menor de idade.

O objetivo atual da operação é a coleta de provas, a delimitação de responsabilidades e a interrupção do fluxo de falsificações. O nome da operação, "Livro E", refere-se ao registro oficial de nascimento, casamento e óbito de brasileiros ocorridos no exterior.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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