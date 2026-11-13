Justiça do Trabalho condena Roberta Alves a pagar R$ 200 mil por danos morais coletivos

A Justiça do Trabalho condenou a vereadora de Juiz de Fora (MG) e deputada estadual eleita, Roberta Lopes Alves (PL), ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais coletivos. A decisão decorre de uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) após a parlamentar publicar mensagens incentivando empresários a discriminarem trabalhadores com convicções políticas de esquerda.

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O processo teve início a partir de publicações feitas em setembro de 2025, nas quais a parlamentar recomendava que empregadores investigassem a vida privada e as redes sociais de candidatos a emprego para evitar a contratação de "esquerdistas". Além disso, Roberta Alves sugeriu que empresários revissem a permanência de funcionários que manifestassem tais opiniões em suas equipes.

Na sentença, o juiz Eduardo Atalla Barletta estabeleceu que a conduta da ré extrapolou o exercício da liberdade de expressão e a manifestação de preferências partidárias, configurando um estímulo direto à exclusão de cidadãos do mercado de trabalho. Segundo o magistrado, a convocação para a dispensa e a não contratação com base em ideologia política fere a legislação brasileira e os princípios do Estado Democrático de Direito.

Além da indenização financeira, a Justiça determinou as seguintes obrigações:

A remoção definitiva dos conteúdos discriminatórios;

A publicação de uma retratação pública em todas as redes sociais da parlamentar, com duração de 15 dias consecutivos;

A abstenção de publicar novos conteúdos que incentivem a discriminação no emprego por motivos políticos, ideológicos, religiosos, raciais, de gênero, idade ou deficiência.

O descumprimento dessas medidas poderá acarretar multa de R$ 50 mil, acrescida de multa diária no mesmo valor.

O procurador do Trabalho Olaf Schyra, responsável pelo caso, pontuou que a liberdade de expressão não legitima a utilização de convicções políticas como critério para a privação do direito ao trabalho. O MPT também ressaltou que a publicação vinculava profissionais de esquerda a riscos para os negócios e a ameaças à segurança dos empregadores, reforçando o caráter discriminatório do texto.

Anteriormente, a parlamentar tentou reverter a decisão liminar via mandado de segurança, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região rejeitou o pedido. O tribunal entendeu que o estímulo a restrições trabalhistas não é amparado por imunidade parlamentar.

A decisão prevê, ainda, que o caso seja comunicado ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, à Câmara Municipal de Juiz de Fora e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para a análise de eventuais medidas administrativas. A sentença ainda admite recurso.