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Concessão de Medalha Chiquinha Gonzaga a Eduarda Campopiano gera polêmica no Rio

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A contradição institucional virou alvo de crítica pública após a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovar a concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita de São Paulo, Eduarda Campopiano (PL). A escolha, formalizada no Diário Oficial na última quarta-feira (11), gerou indignação imediata, especialmente por Campopiano ter construído sua imagem política como uma adversária declarada do feminismo.

Para a cantora Fernanda Abreu, a homenagem beira o absurdo. Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista questionou a coerência de premiar com o nome de Chiquinha Gonzaga — pioneira da música brasileira, neta de escravizada e defensora da emancipação feminina — alguém que se autodenomina a "maior inimiga das feministas”. Abreu foi incisiva ao apontar a ironia da situação: para a cantora, se a deputada fosse verdadeiramente "antifeminista", estaria afastada da vida pública e dos processos eleitorais, e não ocupando um cargo legislativo conquistado através do voto.

O ponto central do conflito não é apenas a divergência política, mas o esvaziamento do significado da honraria. Criada em 1999, a Medalha Chiquinha Gonzaga destina-se a mulheres com trajetórias democráticas, humanitárias e artísticas. Ao longo dos anos, a lista de agraciadas incluiu nomes como Elza Soares, Maria Bethânia e Conceição Evaristo — mulheres que, assim como a patronesse da medalha, romperam barreiras sociais e artísticas.

Campopiano, de 23 anos, chega ao cenário político com a maior votação para deputada estadual do país nas eleições de 2026 (1.956.238 votos), mas sua projeção nacional é marcada por discursos que combatem a agenda de gênero e a violência doméstica sob a ótica feminista. A proposta da medalha partiu dos vereadores Fernando Armelau, Alana Passos, Marcos Dias e Leniel Borel.

A reação interna na Câmara do Rio foi imediata. Vereadores como Rick Azevedo (PSOL), Joyce Trindade (PSD) e William Siri (PSOL) manifestaram oposição. A vereadora Joyce Trindade foi além e mobilizou um abaixo-assinado pedindo a revogação da honraria, que já soma mais de oito mil assinaturas. O argumento é simples: a biografia da homenageada é diametralmente oposta aos valores de autonomia e progressismo que Chiquinha Gonzaga representou ao se tornar a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil.

O episódio expõe uma tensão maior sobre o uso de símbolos históricos para fins de conveniência política. Enquanto a Câmara do Rio segue com a agenda de condecorações — que incluiu também o deputado federal Lucas Pavanato (PL-SP) -, a sociedade civil e parte do Legislativo questionam se a medalha serve para reconhecer um legado ou se tornou apenas um instrumento de troca partidária, ignorando a história de quem dá nome ao prêmio.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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