Caso Bispo de Quelimane: SERNIC detém ex-membro das forças de segurança na Zambézia

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) apresentou, em Quelimane, um novo suspeito implicado no assassinato a tiro de Dom Osório Citora Afonso, Bispo da Diocese de Quelimane. O crime ocorreu na madrugada de 6 de Junho e o novo detido, um cidadão moçambicano, foi capturado no dia 29 de Outubro, na província da Zambézia.
De acordo com Domingos Álvaro Barone, Chefe do Departamento de Técnica Criminalística do SERNIC na Zambézia, o detido é natural daquela província, sendo desmobilizado das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) e antigo membro da Polícia da República de Moçambique (PRM). As autoridades alegam que o indivíduo teria sido expulso da corporação em 2025 por envolvimento em crimes cometidos enquanto estava afecto à Polícia de Guarda-Fronteira, no distrito de Massingir, província de Gaza.
A investigação indica que a detenção foi resultado da monitoria de dispositivos electrónicos apreendidos a outros arguidos do processo. Segundo o SERNIC, o suspeito teria enterrado a arma do crime e refugiado-se na República da Zâmbia, regressando ao país dois meses depois.
As autoridades apontam ainda que o detido mantinha ligações estreitas, incluindo contactos regulares e transferências financeiras entre Maio e Junho de 2026, com um dos principais suspeitos de ser o mandante do crime, que já se encontra em prisão preventiva. Adicionalmente, a perícia ao telefone do suspeito teria revelado indícios de envolvimento em tráfico ilícito de drogas na zona costeira da Zambézia e noutras actividades criminosas.
O suspeito foi apresentado ao juiz de instrução criminal, tendo sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.
Em declarações à imprensa, o novo suspeito negou categoricamente qualquer envolvimento no homicídio do Bispo de Quelimane, classificando as acusações como falsas. Afirmou que a sua detenção ocorreu enquanto se encontrava na casa-de-banho de uma residência, onde tinha ido encontrar-se com um taxista.
O detido denunciou ter sido submetido a torturas físicas durante os interrogatórios, tanto na quarta esquadra como em instalações posteriores, relatando ter perdido os sentidos devido às agressões. Negou a fuga para a Zâmbia, alegando que as suas deslocações estavam ligadas a negócios de pedras.
Sobre as transferências monetárias, admitiu ter recebido fundos de conhecidos, mas negou a ligação ao crime. Exemplificou que um dos valores destinava-se a custear a ida a um curandeiro, pedido por um indivíduo que identificou como padre, embora tenha admitido que não efectuou a viagem e utilizou o dinheiro para fins pessoais.
O suspeito negou a propriedade da arma associada ao crime e refutou a tese de que tenha sido expulso da polícia por motivos criminais.
Com esta nova detenção, o número de indiciados pelo assassinato do Bispo de Quelimane sobe para seis. Entre os detidos encontram-se dois padres, um guarda e um jardineiro, todos com ligações à Diocese de Quelimane. O SERNIC informou que foram identificados outros indivíduos envolvidos que permanecem em paradeiro desconhecido, estando em curso diligências para a sua localização.
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A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.