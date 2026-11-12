Caso Bispo de Quelimane: SERNIC detém ex-membro das forças de segurança na Zambézia

Caso Dom Osório Citora: SERNIC apresenta novo suspeito pelo assassinato do Bispo de Quelimane

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) apresentou, em Quelimane, um novo suspeito implicado no assassinato a tiro de Dom Osório Citora Afonso, Bispo da Diocese de Quelimane. O crime ocorreu na madrugada de 6 de Junho e o novo detido, um cidadão moçambicano, foi capturado no dia 29 de Outubro, na província da Zambézia.

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Perfil do suspeito e evidências

De acordo com Domingos Álvaro Barone, Chefe do Departamento de Técnica Criminalística do SERNIC na Zambézia, o detido é natural daquela província, sendo desmobilizado das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) e antigo membro da Polícia da República de Moçambique (PRM). As autoridades alegam que o indivíduo teria sido expulso da corporação em 2025 por envolvimento em crimes cometidos enquanto estava afecto à Polícia de Guarda-Fronteira, no distrito de Massingir, província de Gaza.

A investigação indica que a detenção foi resultado da monitoria de dispositivos electrónicos apreendidos a outros arguidos do processo. Segundo o SERNIC, o suspeito teria enterrado a arma do crime e refugiado-se na República da Zâmbia, regressando ao país dois meses depois.

As autoridades apontam ainda que o detido mantinha ligações estreitas, incluindo contactos regulares e transferências financeiras entre Maio e Junho de 2026, com um dos principais suspeitos de ser o mandante do crime, que já se encontra em prisão preventiva. Adicionalmente, a perícia ao telefone do suspeito teria revelado indícios de envolvimento em tráfico ilícito de drogas na zona costeira da Zambézia e noutras actividades criminosas.

O suspeito foi apresentado ao juiz de instrução criminal, tendo sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.

Defesa e alegações de tortura

Em declarações à imprensa, o novo suspeito negou categoricamente qualquer envolvimento no homicídio do Bispo de Quelimane, classificando as acusações como falsas. Afirmou que a sua detenção ocorreu enquanto se encontrava na casa-de-banho de uma residência, onde tinha ido encontrar-se com um taxista.

O detido denunciou ter sido submetido a torturas físicas durante os interrogatórios, tanto na quarta esquadra como em instalações posteriores, relatando ter perdido os sentidos devido às agressões. Negou a fuga para a Zâmbia, alegando que as suas deslocações estavam ligadas a negócios de pedras.

Sobre as transferências monetárias, admitiu ter recebido fundos de conhecidos, mas negou a ligação ao crime. Exemplificou que um dos valores destinava-se a custear a ida a um curandeiro, pedido por um indivíduo que identificou como padre, embora tenha admitido que não efectuou a viagem e utilizou o dinheiro para fins pessoais.

O suspeito negou a propriedade da arma associada ao crime e refutou a tese de que tenha sido expulso da polícia por motivos criminais.

Estado do processo

Com esta nova detenção, o número de indiciados pelo assassinato do Bispo de Quelimane sobe para seis. Entre os detidos encontram-se dois padres, um guarda e um jardineiro, todos com ligações à Diocese de Quelimane. O SERNIC informou que foram identificados outros indivíduos envolvidos que permanecem em paradeiro desconhecido, estando em curso diligências para a sua localização.