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Invasão silenciosa nos rios da Rússia: uma espécie exótica forçou mudanças drásticas na fauna

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Desde 2006, quando a perca-do-sol (Lepomis gibbosus) foi registrada pela primeira vez na Rússia, sua presença nos corpos hídricos do país deixou de ser um acaso biológico para se tornar uma questão de infraestrutura ecológica. Originária da América do Norte, a espécie, introduzida por aquaristas e praticantes de pesca esportiva, consolidou seu território de forma progressiva. Oito anos após a primeira aparição, ela já era uma habitante massiva dos pequenos rios das regiões sulistas. Em 2023, sua expansão alcançou a delta do rio Don, e em 2024, seus cardumes foram detectados nos rios da costa nordeste da Baía de Taganrog. Essa trajetória não indica uma conquista natural, mas a adaptação a condições específicas criadas pelo ambiente antropizado e pelas variações climáticas.

Солнечный окунь на ладони
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечный окунь на ладони

Competição na base da cadeia alimentar

A definição da perca-do-sol como espécie invasora não se baseia em sua aparência vibrante, mas em sua dinâmica competitiva. A espécie concorre diretamente por recursos alimentares com espécies comerciais de alto valor local, como o lucio, a carpa-capim, a lesca e o carpa. Além da disputa por alimento, a perca-do-sol consome ovas de outras peixes nativos. Essa predação sobre o reprodutivo de espécies residentes reduz a capacidade de regeneração das populações locais, alterando o equilíbrio numérico dos rios russos. A presença da espécie introduz uma pressão contínua sobre a estrutura trófica dos ecossistemas aquáticos que ela ocupa.

Interação com o uso humano do território

A coincidência temporal entre o ciclo reprodutivo da perca-do-sol e o pico da temporada de banho nos reservatórios do sul da Rússia cria um ponto de contato físico entre a fauna e a população. Durante o período de incubação, os indivíduos exibem comportamento defensivo agressivo para proteger seus ninhos. Relatos de banhistas que sofreram mordidas na área do tornozelo refletem essa agressividade de proteção territorial, que pode se estender a qualquer organismo que invada a área do ninho, independentemente do tamanho.

Escala biológica e potencial de consumo

Apesar de atingir até 30 centímetros em seu habitat original, a perca-do-sol nas condições climáticas e alimentares da Rússia raramente ultrapassa 12 centímetros de comprimento e 45 gramas de peso. Essa limitação de tamanho, no entanto, não altera seu status de espécie de interesse para a pesca amadora e o consumo. Sua carne é descrita como magra, de sabor levemente adocicado e com poucos ossos. Contudo, a pequena biometria exige a captura de múltiplos indivíduos — frequentemente uma dezena ou mais — para compor um prato. Não existem restrições legais específicas para sua captura na Rússia, o que facilita seu controle populacional por parte da comunidade local.

A continuidade da expansão da perca-do-sol para o norte é atribuída a especialistas ao aquecimento climático e à alta plasticidade adaptativa da espécie. Enquanto os mecanismos de controle não são implementados, a espécie mantém sua consolidação nos rios, reconfigurando o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos que antes não contemplavam sua presença competitiva e predatória.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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