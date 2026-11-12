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Pombos produzem substância semelhante ao leite para alimentar filhotes

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Os pombos possuem uma estratégia reprodutiva peculiar que desafia a percepção comum sobre a nutrição aviária: a produção do chamado "leite de papo". Embora o nome sugira uma semelhança com a amamentação dos mamíferos, trata-se de um fenômeno biológico distinto, sem qualquer relação com glândulas mamárias ou processos de lactação.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A fisiologia do leite de papo

Para compreender esse mecanismo, é preciso observar o papo, que em aves funciona como uma expansão do esôfago destinada ao armazenamento temporário de alimentos. No entanto, durante o período de criação dos filhotes, esse órgão sofre uma transformação funcional induzida pelo hormônio prolactina.

Sob a influência hormonal, a mucosa interna do papo de pombos adultos passa por um processo de proliferação celular intensa. As células da parede interna dividem-se e acumulam proteínas e gorduras; posteriormente, essas células se desprendem do tecido epitelial, transformando-se em uma massa espessa, de consistência cottage, com coloração branca ou amarelada. Esse secreto é rico em nutrientes essenciais, garantindo a carga energética necessária para o crescimento acelerado dos recém-nascidos.

Divisão parental e sobrevivência

Um aspecto biológico relevante é a capacidade de produção desse material por ambos os genitores. Tanto machos quanto fêmeas passam pela reorganização hormonal ainda durante a incubação dos ovos, assegurando que ambos estejam aptos a alimentar a prole no momento da eclosão.

Essa simetria na capacidade de nutrir é vital para a sobrevivência da espécie. Como os filhotes de pombo nascem em estado de extrema vulnerabilidade — com olhos fechados e penugem escassa -, a dependência do secreto é total. A produção bilateral permite que um dos pais procure alimento enquanto o outro permanece no ninho, mantendo o fluxo constante de nutrição.

A transição alimentar

O processo de alimentação ocorre por regurgitação: o filhote insere o bico profundamente na garganta do adulto para extrair o conteúdo do papo. A composição dessa dieta evolui conforme o desenvolvimento do sistema digestório dos filhotes:

Nos primeiros dias, a dieta é composta exclusivamente pelo leite de papo. Com o crescimento, os pais começam a misturar o secreto com grãos e sementes previamente amolecidos no papo. Gradualmente, a proporção de leite diminui até que a dieta se torne idêntica à dos adultos.

Assim que os jovens pombos atingem a maturidade digestiva e tornam-se independentes, a produção do secreto cessa. O papo dos adultos retorna à sua função primária de simples reservatório de grãos, encerrando o ciclo de dependência biológica da prole.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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