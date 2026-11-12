Polícia Civil deflagra Operação Barra Velha para desarticular grupo que expulsou moradores em Trancoso

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Barra Velha, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro. A ação visa desarticular um grupo armado suspeito de expulsar mais de 40 pessoas de suas residências desde maio deste ano, além de apurar crimes de invasão de domicílio, ameaças e associação para o tráfico de drogas.

Photo: Captura de tela by CanalGov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гражданская полиция Бразилии в действии

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, os suspeitos teriam implementado um sistema de intimidação contra famílias da Aldeia Barra Velha. O grupo é suspeito de forçar a saída dos moradores para assumir o controle dos imóveis, utilizando-os posteriormente para o armazenamento de entorpecentes e armamentos. A autoridade policial também apura a apropriação indébita de bens deixados pelas vítimas.

Além das invasões, a operação busca esclarecer o desaparecimento de um homem de 32 anos, ocorrido em outubro na mesma região. As equipes realizam buscas por documentos, aparelhos celulares, munições e drogas, bem como objetos que pertençam aos moradores expulsos, visando materializar a responsabilidade individual de cada integrante da organização.

A operação é coordenada pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), sediada em Eunápolis. A mobilização envolve diversas unidades, incluindo a Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sul), os Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) de quatro regiões, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), o Núcleo Especial de Atendimento à Mulher de Eunápolis e a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Porto Seguro. O apoio operacional é fornecido por seis guarnições da Polícia Militar.

Outras ocorrências e atualizações legislativas

No Ceará, a população de Banabuiú registrou a interrupção de serviços de entrega de água mineral em 3 de novembro. Comerciantes locais relataram ameaças atribuídas a integrantes do Comando Vermelho, que teriam exigido taxas para a liberação do funcionamento dos estabelecimentos e a comercialização de garrafões. Em resposta, a prefeitura, com suporte da Cagece e escolta policial, estabeleceu a venda emergencial de água na Praça da Matriz.

No âmbito legislativo, o Senado aprovou em 3 de novembro a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2025, a chamada "PEC da Segurança Pública". O texto endurece a punição para integrantes de facções e milícias, restringindo a progressão de regime e prevendo a confiscação de bens. A medida constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), autoriza a criação de polícias municipais sob requisitos específicos e amplia a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para ferrovias e hidrovias federais. A proposta também assegura que 10% do superávit do Fundo Social sejam destinados à segurança pública.

Quanto aos indicadores de violência, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 aponta que, apesar da queda nacional nas mortes violentas intencionais (MVI), há disparidades regionais. O Nordeste apresenta a maior taxa do país (33,8 mortes por 100 mil habitantes). No ranking estadual de 2024, o Amapá lidera (45,1), seguido pela Bahia (40,6), Ceará (37,5), Pernambuco (36,2) e Alagoas (35,4).