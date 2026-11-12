Médicos aderem a greve geral a 20 de novembro contra proposta de Orçamento do Estado

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) confirmou a sua adesão à greve geral da administração pública, marcada para o dia 20 de novembro. A decisão, apoiada pelos sindicatos de médicos do Norte, Centro e Sul, reflete a contestação direta à proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo Governo, centrando-se na urgência de defender a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os direitos laborais da categoria.

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Para os profissionais, a luta não é apenas salarial, mas estrutural. A FNAM alerta para a degradação progressiva do serviço público de saúde e para a dependência crescente de contratações externas, o que fragiliza a estabilidade do sistema e a qualidade do atendimento. A federação exige a concretização do direito à negociação coletiva e a valorização efetiva das carreiras médicas.

No plano concreto, as reivindicações passam por um aumento de 15% na remuneração base, a revogação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) — frequentemente criticado por não refletir a realidade do trabalho clínico — e a atualização do subsídio de refeição.

A paralisação ocorrerá durante as 24 horas do dia 20 de novembro. No entanto, para garantir que a vulnerabilidade dos pacientes não seja exacerbada, serão assegurados os cuidados essenciais e urgentes, nomeadamente:

Quimioterapia e radioterapia;

Diálise;

Serviços de urgência;

Recolha de órgãos e transplantes.

A FNAM sublinha que a adesão à greve é um direito de exercício coletivo, podendo ser exercida por todos os médicos, independentemente de estarem ou não sindicalizados.

Este movimento não acontece isoladamente. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) juntou-se também à mobilização, exigindo a reposição do poder de compra e o reforço dos recursos humanos do SNS. Ambas as categorias integram a dinâmica da Frente Comum, que convocou esta greve geral após um plenário realizado junto à Assembleia da República, em Lisboa, rejeitando o que descrevem como um processo de empobrecimento e desvalorização dos serviços públicos.