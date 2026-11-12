Salmão sumiu, predadores dispersaram: o que aconteceu no lago Flathead?

Na década de 1980, o MacDonald Creek, dentro do Parque Nacional Glacier, nos Estados Unidos, era palco de um fenômeno ecológico de grande escala. Anualmente, milhares de exemplares de coho — a forma de água doce do salmão-vermelho — subiam o curso d'água para desova. Após soltar os ovos, os peixes tornavam-se fonte previsível de alimento para predadores locais, incluindo ursos, castores de água e águias-calvas. Em 1981, registros científicos indicavam a presença de 639 aves e mais de 100 mil salmões na área. Oito anos depois, porém, a contagem de águias-calvas caiu drasticamente para apenas 25 indivíduos. Essa inversão não foi resultado de mudanças climáticas diretas, mas de uma intervenção humana específica, cujas consequências estruturais persistem até hoje.

A lógica do enriquecimento aquático

A raiz do colapso está em um projeto de manejo pesqueiro iniciado entre 1968 e 1976. Em cinco lagos acima do Flathead, técnicos introduziram Mysis diluviana, pequenos crustáceos translúcidos semelhantes a camarões. O objetivo era claro: aumentar a biomassa de presas disponíveis para acelerar o crescimento e a sobrevivência dos salmões. Na época, essa estratégia de "enriquecimento” era padrão em diversas iniciativas de gestão de recursos hídricos na América do Norte, partindo da premissa simplista de que mais alimento na cadeia trófica inferior beneficiaria diretamente o elo superior.

Contudo, o projeto ignorou a biologia comportamental dos salmões, que são predadores visuais ativos principalmente durante o dia e nas camadas superiores da coluna d'água. Os Mísides, por outro lado, possuem padrão de migração vertical distinto: permanecem no fundo durante o período diurno e sobem para as águas abertas apenas à noite. Assim, a nova fonte de proteína proposta estava fisicamente inacessível para o salmão em seu horário de alimentação natural.

Concorrência e predação indireta

Em vez de servir de alimento, os crustáceos tornaram-se concorrentes diretos. À noite, ao se elevarem para se alimentar do plâncton, os Mísides consumiam a maior parte desse recurso, que antes sustentava a dieta dos salmões jovens. O resultado foi uma redução de aproximadamente 50% na base alimentar disponível para os coho.

A situação foi agravada pela presença da truta-de-lago. Antes da introdução dos Mísides, os alevinos de truta enfrentavam escassez de alimento nas camadas profundas. Com a chegada dos crustáceos, a truta encontrou uma fonte abundante e acessível, o que permitiu um crescimento populacional rápido. Ao atingirem o estágio de predadores adultos, essas trutas passaram a caçar ativamente os salmões, que já sofriam com a diminuição do próprio alimento. Dessa forma, uma espécie introduzida para "nutrir” o salmão acabou fortalecendo seu principal predador local.

Deslocamento de predadores terrestres

Até o início da década de 1990, a população de salmão coho no Lago Flathead havia desaparecido praticamente por completo. A consequência mais visível manifestou-se fora da água. As águias-calvas, que se concentravam no MacDonald Creek devido à previsibilidade da desova e à facilidade de captura, dispersaram-se para outras regiões em busca de alimento. Da mesma forma, a frequência de aparição de ursos pardo, coiotes, lontras e castores de água reduziu-se significativamente, pois essas espécies haviam estruturado parte de seu ciclo de sobrevivência em torno daquele recurso sazonal de proteína.

É fundamental notar que, durante esse período, o número total de águias-calvas no estado de Montana não decresceu; na verdade, aumentou. O que desapareceu não foi a espécie, mas a concentração local, um ecossistema de serviço que dependia exclusivamente da produtividade do salmão naquele trecho específico do rio.

O caso do Lago Flathead ilustra a complexidade das redes tróficas naturais. Não é possível tratar um ecossistema como um recipiente onde se adiciona insumos para obter resultados lineares. As migrações circadianas, a competição por recursos e as interações entre espécies determinam o equilíbrio do sistema. Mesmo décadas após a introdução, a estrutura original não foi restaurada: os Mísides estabeleceram-se de forma permanente e a truta-de-lago mantém seu status de predadora dominante. A lição permanece: intervenções bem-intencionadas, quando desconhecem a dinâmica temporal e espacial das espécies, podem gerar alterações irreversíveis que afetam toda a cadeia, do plâncton ao topo da cadeia alimentar.