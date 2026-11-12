Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage

Sociedade » Curiosidades

Sara Jane Osborn, residente no Alasca, contou ao Daily Mail como surgiu um vídeo de um objeto voador não identificado (OVNI) em forma de medusa filmado nos céus de Anchorage.

НЛО в небе над Аляской
Photo: скрин с видео by Сара Джейн Осборн is licensed under соцсети
НЛО в небе над Аляской

O evento ocorreu no dia 15 de junho de 2026, por volta das 22h13, hora local, quando Osborn e o marido, Pete, estavam a fotografar um arco-íris em Anchorage, no Alasca.

Um objeto grande, escuro e prateado apareceu acima das copas das árvores, com vários apêndices semelhantes a tentáculos que se estendiam para baixo. De acordo com testemunhas oculares, estas partes moviam-se independentemente umas das outras enquanto o objeto pairava no ar, girando de um lado para o outro.

O objeto dirigia-se para a Base Conjunta Elmendorf-Richardson (JBER), lar de caças F-22 Raptor e forças de defesa aérea. O objeto permaneceu visível durante aproximadamente três minutos antes de desaparecer repentinamente. Após a publicação no Daily Mail e no Metro, o vídeo obteve centenas de milhares de visualizações, dividindo o público em vários grupos. Tornou-se viral e gerou um debate acalorado.

Os membros do fórum de investigação Metabunk geolocalizaram o local das filmagens utilizando uma placa do Serviço Geológico do Estado do Alasca (3651 Penland Parkway, na região leste de Anchorage). Descobriram que um clube de papagaios local costuma lançar papagaios gigantes sem armação, em forma de polvos e alforrecas, com longos "tentáculos" ondulantes.

Os analistas salientam que nem o tamanho exato do objeto nem a sua distância ao vídeo foram confirmados. O que os Osborne pensaram ser um enorme aparelho à distância, acima da floresta na Base Aérea de Elmendorf-Richardson (JBER), poderia, na verdade, estar muito mais perto e mais baixo. As autoridades do Pentágono e da JBER não divulgaram quaisquer declarações sobre o incidente, e uma investigação independente não encontrou qualquer ligação entre o objeto e as operações militares.

Os entusiastas analisaram o vídeo com detetores de conteúdo generativo — os algoritmos não encontraram sinais de IA, confirmando a autenticidade da filmagem, mas sem conseguir explicar a natureza do objeto.

Entusiastas da ovnilogia compararam as imagens a um famoso vídeo de 2008 do Iraque, popularizado pelo jornalista Jeremy Corbell, que apresentava um "OVNI em forma de medusa" semelhante. Os comentários sugeriram teorias sobre "formas de vida atmosféricas desconhecidas", naves biomórficas ou seres de dimensões paralelas.

Alguns espectadores enfatizaram a proximidade dos caças F-22 Raptor à base, sugerindo testes de drones secretos ou balões de reconhecimento. A própria autora do vídeo expressou esta posição com a frase: "Só Deus e o governo sabem o que isto é".

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Ciência
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Receitas e Culinária
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Jardinagem
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Mais populares
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho

A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.

Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Pobres contra ricos em Antália: exigência por fundos perdidos gerou tensão sem volta na cúpula Ksenia Semenova Revolução energética em Havana: os bastidores de uma manobra para driblar o bloqueio Creator Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina Anastasiya Zhukova
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Orquídea amarela: a falha na raiz que banhos de ácido não corrigem
Orquídea amarela: a falha na raiz que banhos de ácido não corrigem
últimos materiais
Neutrinos no fundo do mar reforçam a Teoria da Relatividade de Einstein
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
Aparência enganosa no fóssil de Messel: brilho intenso no estômago revela hábito perdido da ave
Víbora-de-cauda-de-aranha no Irã: como a espécie utiliza uma isca realista para caçar
Moçambique diante do pior cenário: o país poderá antecipar melhor os riscos naturais
Bateria vira gargalo operacional de VEs na China e derruba valor de revenda para 45%
Por que a carne de lobo e raposa é rara na culinária
Proteína em excesso pode acelerar o envelhecimento biológico em pessoas sedentárias
STJ aumenta penas de empresários condenados pelo incêndio na Boate Kiss
Bancada ruralista pressiona MEC por anulação de questões do Enem 2026
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.