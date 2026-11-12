Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage

Sara Jane Osborn, residente no Alasca, contou ao Daily Mail como surgiu um vídeo de um objeto voador não identificado (OVNI) em forma de medusa filmado nos céus de Anchorage.

Photo: скрин с видео by Сара Джейн Осборн is licensed under соцсети НЛО в небе над Аляской

O evento ocorreu no dia 15 de junho de 2026, por volta das 22h13, hora local, quando Osborn e o marido, Pete, estavam a fotografar um arco-íris em Anchorage, no Alasca.

Um objeto grande, escuro e prateado apareceu acima das copas das árvores, com vários apêndices semelhantes a tentáculos que se estendiam para baixo. De acordo com testemunhas oculares, estas partes moviam-se independentemente umas das outras enquanto o objeto pairava no ar, girando de um lado para o outro.

O objeto dirigia-se para a Base Conjunta Elmendorf-Richardson (JBER), lar de caças F-22 Raptor e forças de defesa aérea. O objeto permaneceu visível durante aproximadamente três minutos antes de desaparecer repentinamente. Após a publicação no Daily Mail e no Metro, o vídeo obteve centenas de milhares de visualizações, dividindo o público em vários grupos. Tornou-se viral e gerou um debate acalorado.

Os membros do fórum de investigação Metabunk geolocalizaram o local das filmagens utilizando uma placa do Serviço Geológico do Estado do Alasca (3651 Penland Parkway, na região leste de Anchorage). Descobriram que um clube de papagaios local costuma lançar papagaios gigantes sem armação, em forma de polvos e alforrecas, com longos "tentáculos" ondulantes.

Os analistas salientam que nem o tamanho exato do objeto nem a sua distância ao vídeo foram confirmados. O que os Osborne pensaram ser um enorme aparelho à distância, acima da floresta na Base Aérea de Elmendorf-Richardson (JBER), poderia, na verdade, estar muito mais perto e mais baixo. As autoridades do Pentágono e da JBER não divulgaram quaisquer declarações sobre o incidente, e uma investigação independente não encontrou qualquer ligação entre o objeto e as operações militares.

Os entusiastas analisaram o vídeo com detetores de conteúdo generativo — os algoritmos não encontraram sinais de IA, confirmando a autenticidade da filmagem, mas sem conseguir explicar a natureza do objeto.

Entusiastas da ovnilogia compararam as imagens a um famoso vídeo de 2008 do Iraque, popularizado pelo jornalista Jeremy Corbell, que apresentava um "OVNI em forma de medusa" semelhante. Os comentários sugeriram teorias sobre "formas de vida atmosféricas desconhecidas", naves biomórficas ou seres de dimensões paralelas.

Alguns espectadores enfatizaram a proximidade dos caças F-22 Raptor à base, sugerindo testes de drones secretos ou balões de reconhecimento. A própria autora do vídeo expressou esta posição com a frase: "Só Deus e o governo sabem o que isto é".