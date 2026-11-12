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Xai-Xai: PRM investiga morte de bebé resgatado com vida após ser enterrado por desconhecidos

Sociedade » Incidentes

Um recém-nascido morreu após ter sido encontrado enterrado no bairro Patrice Lumumba, na cidade de Xai-Xai, província de Gaza. A criança foi descoberta por populares na madrugada desta terça-feira, nas imediações de uma residência, e apresentava possíveis sinais vitais no momento do resgate.

Яма
Photo: commons.wikimedia.org by Istist, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Após a descoberta, a Polícia deslocou-se ao local, prestou os primeiros socorros e transportou a criança para o Hospital Provincial de Xai-Xai, onde foi posteriormente declarado o óbito.

Investigações em curso

O porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Gaza, Júlio Nhamussua, confirmou a ocorrência, esclarecendo que as autoridades estão a realizar diligências para identificar os responsáveis.

"Suspeitávamos que tinha ainda sinais vitais. Foi levada a criança ao hospital e, chegada ao hospital, foi declarado o óbito”, explicou Nhamussua.

As autoridades suspeitam que o caso possa estar relacionado com uma mulher que terá dado à luz recentemente. No entanto, as circunstâncias exatas do crime e a identidade da pessoa envolvida ainda não foram esclarecidas.

A Polícia apelou à colaboração dos cidadãos, solicitando que qualquer pessoa com conhecimento de alguma mulher que estivesse grávida e que tenha dado à luz sem que o paradeiro do bebé fosse conhecido, comunique às autoridades para facilitar as investigações.

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