STJ aumenta penas de empresários condenados pelo incêndio na Boate Kiss

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, na terça-feira (10), elevar as penas impostas a dois empresários condenados pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em janeiro de 2013, em Santa Maria (RS). Elissandro Callegaro Spohr teve sua condenação aumentada para 14 anos e quatro meses de prisão, enquanto Mauro Londero Hoffmann recebeu a pena de 13 anos e dois meses. Para ambos, foi estabelecido o regime inicial fechado.

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A decisão do STJ atende a um recurso parcialmente acolhido do Ministério Público, que questionava a redução das penas anteriormente determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), que havia fixado a condenação de ambos em 12 anos. O tribunal superior entendeu que a gravidade das condutas exigia uma punição mais rigorosa.

A relatora do processo, desembargadora convocada Nilsoni de Freitas, fundamentou o aumento da pena na análise da dosimetria, destacando que a atuação dos empresários apresentou um grau elevado de reprovação. Segundo a relatora, as condutas ultrapassaram a mera aceitação de riscos inerentes à atividade comercial.

Dentre as circunstâncias agravantes citadas no julgamento estão:

A utilização de materiais inflamáveis no interior do estabelecimento;

O uso frequente de equipamentos pirotécnicos em ambiente fechado;

A operação do local com público acima da capacidade permitida;

A existência de corredores estreitos que dificultaram a evacuação das vítimas.

É importante notar que a decisão do STJ altera especificamente o tempo de reclusão (dosimetria), sem modificar a responsabilização criminal já estabelecida em instâncias anteriores.

Além dos proprietários, outros dois envolvidos foram condenados. O vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o auxiliar do grupo, Luciano Augusto Bonilha Leão, receberam penas de 11 anos de prisão cada. A condenação destes decorre do uso do artefato pirotécnico que deu início ao incêndio ao atingir o revestimento de espuma inflamável do teto, gerando a propagação rápida das chamas e a emissão de fumaça tóxica.

O incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 27 de janeiro de 2013, resultou na morte de 242 pessoas e deixou 636 feridos, consolidando-se como uma das maiores tragédias recentes do Brasil devido a falhas críticas de segurança e controle de evacuação.