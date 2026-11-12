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Víbora-de-cauda-de-aranha no Irã: como a espécie utiliza uma isca realista para caçar

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A natureza frequentemente opera através de ilusões, mas a víbora de cauda-de-aranha (*Pseudocerastes urarachnoides*), nativa das regiões montanhosas do Irã, elevou a mímica a um nível de precisão quase cirúrgico. Diferente de outras serpentes que utilizam a ponta da cauda para atrair presas, simulando vagamente a movimentação de vermes ou larvas, esta espécie desenvolveu um apêndice que reproduz a anatomia de uma aranha com um realismo perturbador.

Гадюка степная
Photo: commons.wikimedia.org by Петроченко Виктор Иванович
Гадюка степная

O mecanismo de caça é baseado em um engano visual rigoroso: a extremidade da cauda possui um corpo central que remete ao abdômen de um aracnídeo, circundado por prolongamentos que imitam patas. Quando a serpente executa movimentos ondulatórios específicos, a ilusão se completa, atraindo pássaros que, ao mergulharem para capturar o suposto inseto, são surpreendidos pelo bote letal do réptil.

A arquitetura da ilusão

Embora a espécie tenha sido descrita formalmente apenas em 2006, a ciência buscou compreender a base biológica dessa ferramenta de sobrevivência. Um estudo conduzido por pesquisadores poloneses — detalhado por Andrey Konyaev e Irina Vorobyova no programa "Perst Fomy" — utilizou a tomografia computadorizada para analisar um espécime de museu capturado ainda em 1968. O objetivo era determinar se a complexidade da isca exigia estruturas ósseas ou musculares especializadas.

Os resultados revelaram que a sofisticação do "disfarce" não reside em órgãos novos, mas na modificação de tecidos preexistentes. A análise tomográfica demonstrou que:

  • O volume que simula o abdômen da aranha não contém órgãos complexos, mas sim vértebras caudais comuns, reduzidas em tamanho e, em sua porção final, fundidas entre si.
  • As "patas", que conferem a movimentação realista à isca, são desprovidas de ossos; tratam-se, na verdade, de escamas cutâneas alongadas e modificadas.

Essa descoberta evidencia a plasticidade morfológica da espécie. Do ponto de vista anatômico, a cauda da víbora permanece essencialmente similar à de qualquer outra serpente, provando que a pressão evolutiva do ambiente pode transformar estruturas simples — como vértebras e escamas — em um instrumento de precisão para a sobrevivência. O que parece ser um órgão novo é, na verdade, a reorganização eficiente da matéria biológica disponível para criar a ilusão perfeita.

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Author`s name Petr Ermilin
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