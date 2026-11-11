Método de esterilização de machos: nova estratégia americana contra a mosca Cochliomyia hominivorax

Nos Estados Unidos, uma nova abordagem biotecnológica promete proteger o setor de pecuária contra uma ameaça parasitária significativa. O plano envolve a construção, no Texas, de uma instalação de cultivo de insetos com investimento superior a 600 milhões de dólares. A meta é produzir centenas de milhões de insetos semanalmente, não para fins experimentais, mas para um objetivo de contenção populacional específica: a mosca dos chifres, Cochliomyia hominivorax.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мясная муха крупный

Este organismo é conhecido por ter larvas que se alimentam de tecidos vivos de animais e, em casos raros, de humanos, causando lesões graves. A presença deste parasita na América Central e no México representa um risco direto para a saúde animal nos Estados Unidos, com potencial de gerar perdas econômicas na casa dos bilhões de dólares.

O método da esterilização

A estratégia adotada pelos cientistas americanos baseia-se em um princípio contra-intuitivo: usar moscas para combater moscas. O processo consiste em esterilizar machos por meio de radiação em grandes quantidades e liberá-los na natureza. Ao acasalar com fêmeas selvagens, os machos esterilizados resultam em ovos que não se desenvolvem em larvas viáveis. Dessa forma, a população de moscas férteis diminui gradualmente.

Esta técnica, conhecida como método da fêmea estéril, já possui histórico de sucesso. No século passado, foi a ferramenta principal que permitiu erradicar a Cochliomyia hominivorax do território norte-americano. Programas similares estão atualmente ativos no Panamá e no México, onde a pressão para suprimir a população do parasita é constante. A eficácia desse controle depende da capacidade de produção industrial, exigindo o fornecimento contínuo de centenas de milhões de insetos estéreis por semana para manter a pressão sobre a população selvagem.

Contexto global e alternativas

Embora a mosca dos chifres não seja endêmica na Rússia, o país enfrenta desafios semelhantes com a mosca-volfa (Wohlfahrtia magnifica), cujas larvas também podem afetar ovelhas e outros animais. O controle nesse contexto depende de tratamentos veterinários locais, inspeção do rebanho e eliminação das larvas, sem a existência de fábricas em escala industrial para produção de insetos estéreis.

O histórico do controle de pragas oferece lições importantes sobre os limites da intervenção humana. Em 1958, a China implementou uma campanha massiva de extinção de quatro pragas, incluindo moscas e pardais. A remoção agressiva dos pardais, em particular, desequilibrou o ecossistema local, facilitando a proliferação de pragas agrícolas e demonstrando que a supressão total de espécies pode ter consequências ecológicas imprevisíveis e negativas.

A construção da fábrica no Texas reflete uma evolução na gestão de pragas. Em vez de eliminar indiscriminadamente ou depender exclusivamente de químicos, a abordagem moderna foca na modulação da população via biotecnologia. Produzir moscas em massa para reduzir a população de moscas não é um paradoxo, mas uma aplicação precisa de biologia populacional, visando proteger a saúde animal e a economia sem recorrer a pulverizações em larga escala.