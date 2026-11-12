Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Lobo cinzento e cão doméstico: biólogos explicam as causas da hibridização na natureza
Bolos de mel e maçã individuais a partir de base única assada
IA ajuda a elucidar 292 crimes em dois meses em Fortaleza
Surtos de doenças bovinas forçam fusões de laticínios e fechamento de fazendas na UE
Tribunal de Moçambique decide: regime de cereais mantém validade apesar do pedido de suspensão
Mistério ártico revelado: a anatomia real por trás do lendário unicórnio marinho
Cinólogo Will Atherton lista três raças populares que apresenta desafios estruturais de cuidado
Calças jeans com barra de pelúcia: proporcionalidade e seleção de calçado
Há uma contradição difícil de ignorar: Moçambique poderá transformar o valor dos seus recursos

Vice-prefeito de SP pede investigação do MP sobre R$ 21 milhões da Virada Esportiva

Sociedade » Incidentes

O vice-prefeito de São Paulo, coronel Ricardo Augusto de Mello Araújo (PL), protocolou nesta terça-feira (10) uma representação formal junto ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP). O documento solicita a investigação de possíveis irregularidades na contratação e execução de parcerias para a Virada Esportiva 2026, envolvendo o empenho de R$ 21,28 milhões em recursos públicos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), sob gestão de Érika Coimbra.

Марафон
Photo: https://www.mos.ru/news/item/158684073/
Марафон

A representação baseia-se em vistorias preliminares conduzidas pelo gabinete do vice-prefeito, divididas em duas etapas. A primeira, iniciada em 19 de setembro, identificou a ausência de estruturas, equipes e público em seis locais previstos na programação oficial, incluindo atividades de balé infantil e torneios de malha. Na segunda etapa, realizada entre 6 de outubro e 4 de novembro, foram fiscalizadas as sedes de 15 das 22 organizações da sociedade civil contratadas; em 12 desses casos, as entidades não operavam nos endereços declarados.

Segundo o levantamento, as 12 organizações não localizadas concentram R$ 15,78 milhões dos recursos empenhados, o que representa aproximadamente 74% do orçamento total das parcerias. Entre as inconsistências apontadas estão sedes registradas em residências particulares, espaços de coworking, templos religiosos e, em um dos casos, um ginásio poliesportivo pertencente ao município de São Caetano do Sul.

O documento detalha a situação de duas instituições específicas:

  • Instituto Movimento ao Esporte Lazer e Cultura (IMELC): contratado para gerenciar a logística do evento com repasses de R$ 5,39 milhões e um termo de fomento de R$ 1,66 milhão. A vistoria constatou que o endereço oficial na Rua Caetés, em Perdizes, é uma residência particular.
  • Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Santa Maria: vinculada a R$ 1,67 milhão para a "Arena Praia", mas com endereço registrado em um ginásio público de São Caetano do Sul.

Em sua representação ao MP-SP, Ricardo Mello Araújo solicita a abertura de procedimento investigatório, a aplicação de medidas cautelares para garantir o ressarcimento ao erário — incluindo a indisponibilidade de bens dos envolvidos — e o acesso integral aos processos administrativos, extratos bancários e comprovantes de despesas das entidades.

Além das sedes inexistentes, o vice-prefeito apontou indícios de superfaturamento. Em entrevista à rádio Z 96,5 FM, citou o caso de atividades de caiaque na Represa de Guarapiranga, questionando o custo diário de R$ 800 mil para uma operação que, segundo sua análise comparativa com preços de mercado locais, demandaria valores significativamente menores.

A Prefeitura de São Paulo, em nota oficial, informou que as denúncias foram encaminhadas à administração municipal e que será conduzida uma investigação interna. A gestão afirmou que a Virada Esportiva é um evento consolidado e sustentou que as atividades náuticas ocorreram efetivamente em quatro pontos da cidade, com registros visuais e participação do público.

O cenário ocorre em um momento de fragilidade institucional entre o vice-prefeito e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), agravado por divergências partidárias internas no PL relacionadas a candidaturas para o Senado em 2026. Até o momento, as alegações apresentadas por Mello Araújo constituem indícios preliminares e aguardam apuração pelos órgãos de controle, não configurando condenação definitiva.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Carne à francesa de porco com cebola pré-frita e maionese
Receitas e Culinária
Carne à francesa de porco com cebola pré-frita e maionese
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Receitas e Culinária
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Mulher
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Mais populares
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho

A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.

Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Revolução energética em Havana: os bastidores de uma manobra para driblar o bloqueio Creator Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina Anastasiya Zhukova Ghalibaf exige cumprimento de sete condições dos EUA para retomar negociações Evgenia Rumyantseva
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
Biologia aplicada: folhagem ampla e transpiração regulam microclima seco em residências
Orquídea amarela: a falha na raiz que banhos de ácido não corrigem
Orquídea amarela: a falha na raiz que banhos de ácido não corrigem
últimos materiais
Bolos de mel e maçã individuais a partir de base única assada
IA ajuda a elucidar 292 crimes em dois meses em Fortaleza
Surtos de doenças bovinas forçam fusões de laticínios e fechamento de fazendas na UE
Revolução energética em Havana: os bastidores de uma manobra para driblar o bloqueio
Tribunal de Moçambique decide: regime de cereais mantém validade apesar do pedido de suspensão
Mistério ártico revelado: a anatomia real por trás do lendário unicórnio marinho
Cinólogo Will Atherton lista três raças populares que apresenta desafios estruturais de cuidado
Calças jeans com barra de pelúcia: proporcionalidade e seleção de calçado
Há uma contradição difícil de ignorar: Moçambique poderá transformar o valor dos seus recursos
Filé de frango em 15 minutos: mostarda em grãos e creme de leite
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.