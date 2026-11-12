Vice-prefeito de SP pede investigação do MP sobre R$ 21 milhões da Virada Esportiva

O vice-prefeito de São Paulo, coronel Ricardo Augusto de Mello Araújo (PL), protocolou nesta terça-feira (10) uma representação formal junto ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP). O documento solicita a investigação de possíveis irregularidades na contratação e execução de parcerias para a Virada Esportiva 2026, envolvendo o empenho de R$ 21,28 milhões em recursos públicos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), sob gestão de Érika Coimbra.

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A representação baseia-se em vistorias preliminares conduzidas pelo gabinete do vice-prefeito, divididas em duas etapas. A primeira, iniciada em 19 de setembro, identificou a ausência de estruturas, equipes e público em seis locais previstos na programação oficial, incluindo atividades de balé infantil e torneios de malha. Na segunda etapa, realizada entre 6 de outubro e 4 de novembro, foram fiscalizadas as sedes de 15 das 22 organizações da sociedade civil contratadas; em 12 desses casos, as entidades não operavam nos endereços declarados.

Segundo o levantamento, as 12 organizações não localizadas concentram R$ 15,78 milhões dos recursos empenhados, o que representa aproximadamente 74% do orçamento total das parcerias. Entre as inconsistências apontadas estão sedes registradas em residências particulares, espaços de coworking, templos religiosos e, em um dos casos, um ginásio poliesportivo pertencente ao município de São Caetano do Sul.

O documento detalha a situação de duas instituições específicas:

Instituto Movimento ao Esporte Lazer e Cultura (IMELC): contratado para gerenciar a logística do evento com repasses de R$ 5,39 milhões e um termo de fomento de R$ 1,66 milhão. A vistoria constatou que o endereço oficial na Rua Caetés, em Perdizes, é uma residência particular.

contratado para gerenciar a logística do evento com repasses de R$ 5,39 milhões e um termo de fomento de R$ 1,66 milhão. A vistoria constatou que o endereço oficial na Rua Caetés, em Perdizes, é uma residência particular. Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Santa Maria: vinculada a R$ 1,67 milhão para a "Arena Praia", mas com endereço registrado em um ginásio público de São Caetano do Sul.

Em sua representação ao MP-SP, Ricardo Mello Araújo solicita a abertura de procedimento investigatório, a aplicação de medidas cautelares para garantir o ressarcimento ao erário — incluindo a indisponibilidade de bens dos envolvidos — e o acesso integral aos processos administrativos, extratos bancários e comprovantes de despesas das entidades.

Além das sedes inexistentes, o vice-prefeito apontou indícios de superfaturamento. Em entrevista à rádio Z 96,5 FM, citou o caso de atividades de caiaque na Represa de Guarapiranga, questionando o custo diário de R$ 800 mil para uma operação que, segundo sua análise comparativa com preços de mercado locais, demandaria valores significativamente menores.

A Prefeitura de São Paulo, em nota oficial, informou que as denúncias foram encaminhadas à administração municipal e que será conduzida uma investigação interna. A gestão afirmou que a Virada Esportiva é um evento consolidado e sustentou que as atividades náuticas ocorreram efetivamente em quatro pontos da cidade, com registros visuais e participação do público.

O cenário ocorre em um momento de fragilidade institucional entre o vice-prefeito e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), agravado por divergências partidárias internas no PL relacionadas a candidaturas para o Senado em 2026. Até o momento, as alegações apresentadas por Mello Araújo constituem indícios preliminares e aguardam apuração pelos órgãos de controle, não configurando condenação definitiva.