IA ajuda a elucidar 292 crimes em dois meses em Fortaleza

O uso de inteligência artificial (IA) no monitoramento de segurança pública em Fortaleza resultou na elucidação de 292 crimes em um período de dois meses. Os dados, divulgados em 28 de outubro pelo Diário do Nordeste, baseiam-se em um balanço da empresa Pax, desenvolvedora da ferramenta, referente ao intervalo entre 17 de agosto e 17 de outubro de 2026.

Photo: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

A tecnologia opera através de uma rede de 400 câmeras de monitoramento na capital cearense, integrando imagens em tempo real com bancos de dados estaduais, como boletins de ocorrência, mandados de prisão e registros de veículos. Segundo a Pax, o sistema organiza informações que anteriormente estavam dispersas em sistemas distintos, permitindo a identificação de padrões e a emissão de alertas para as forças de segurança.

De acordo com o levantamento da empresa, a distribuição dos crimes solucionados com o auxílio da IA é a seguinte:

Roubos: 34%

34% Homicídios (incluindo tentativas): 16%

16% Tráfico de drogas: 15%

15% Furtos: 9%

9% Crimes sexuais: 5%

5% Violência doméstica: 2%

A implementação do sistema ocorre via acordo de cooperação técnica entre a Pax e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). O modelo atual define que a empresa desenvolvedora assume os custos operacionais durante a fase de testes, sem ônus para o erário público. A Pax afirma que a custódia dos dados permanece com o Estado e que a empresa detém a certificação ISO/IEC 27001:2022 de gestão de segurança da informação, assegurando que todas as consultas sejam auditáveis.

No período analisado, a plataforma foi utilizada por 26 unidades das polícias Civil e Militar, além da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin).

Um dos casos registrados no balanço ocorreu em 7 de setembro, na Avenida Beira Mar. O sistema emitiu um alerta sobre um homem de 40 anos com mandado de prisão em aberto por regressão de regime (do monitoramento eletrônico para o fechado), além de antecedentes por furto, receptação e tráfico. Durante a abordagem policial em uma ocorrência de tentativa de roubo, o suspeito tentou fugir jogando-se ao mar, onde veio a óbito por afogamento, sendo posteriormente resgatado pela Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Antes da expansão para a capital, a ferramenta foi testada em julho durante a Expocrato, no município de Crato, onde contribuiu para a identificação de 19 suspeitos. Atualmente, a continuidade da utilização do sistema depende da avaliação dos resultados operacionais e dos termos da cooperação técnica entre a SSPDS e a empresa Pax.