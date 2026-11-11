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Governador da Bahia coordena resposta a conflitos entre turistas e moradores em Itacaré

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), deslocou-se a Itacaré, no sul do estado, nesta terça-feira (10), para coordenar a resposta institucional a uma série de conflitos entre turistas estrangeiros e a população local. A intervenção do Executivo estadual ocorre após denúncias de hostilidade, comportamentos discriminatórios no comércio, importunação sexual e a depredação de um painel artístico em apoio à Palestina na Praça São Miguel.

Толпа туристов
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Толпа туристов

Na prática, a crise mobilizou diferentes instâncias de controle e segurança do estado. No campo criminal, a Polícia Civil instaurou investigações para apurar os episódios de violência e a depredação do patrimônio. No âmbito dos direitos humanos, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, em conjunto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, assumiu o suporte a uma vítima de importunação sexual, com depoimento já agendado junto ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos.

Para evitar o escalonamento das tensões no setor econômico, o governo estadual implementou uma medida de capacitação técnica. O Procon-BA e a Secretaria de Turismo programaram treinamentos específicos para trabalhadores do comércio e da cadeia turística da região. O objetivo é instruir os profissionais sobre as garantias legais de migrantes e estrangeiros, estabelecendo limites claros contra práticas de racismo, sexismo e xenofobia.

A ação do governador busca transformar a retórica de "acolhimento baiano" em regras de conduta recíproca, utilizando a estrutura administrativa do estado para conter a instabilidade no fluxo turístico de Itacaré.

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Author`s name Petr Ermilin
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