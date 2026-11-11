Suspeitas de caça furtiva ou abuso de autoridade: o caso que culminou em tragédia na Gorongosa

O chefe da localidade de Mazamba, no distrito de Muanza, província de Sofala, faleceu dias após ter sido supostamente agredido por um grupo de fiscais do Parque Nacional da Gorongosa. A agressão teria sido motivada por suspeitas de envolvimento do administrador local em atividades de caça furtiva.

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De acordo com as informações partilhadas pelo governador de Sofala, Lourenço Bulha, o incidente ocorreu na semana passada, na zona tampão do Parque Nacional da Gorongosa. Após a alegada agressão, a vítima foi encaminhada para o Hospital Central da Beira, onde acabou por morrer.

Posicionamento das autoridades

O governador Lourenço Bulha condenou veementemente o uso da violência, defendendo que quaisquer suspeitas de atividades ilícitas deveriam ter sido reportadas às autoridades competentes, em vez de resultarem em agressões físicas.

Bulha salientou que o episódio foi fruto de uma "atitude de responsabilidade individual" de um grupo de fiscais, descartando a existência de orientações institucionais do Parque Nacional da Gorongosa para tal comportamento. O governador sublinhou ainda que a instituição tem mantido um trabalho de parceria com as comunidades locais.

Procedimentos legais

As circunstâncias exatas da morte ainda estão a ser apuradas pelas autoridades competentes para determinar a causa do óbito. O Ministério Público já está a tramitar o processo para a apuração dos factos.