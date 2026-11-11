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Forças ruandesas detêm seis suspeitos de terrorismo em Macomia

Sociedade » Incidentes

Seis suspeitos de insurgência capturados por forças ruandesas em Macomia

As forças militares ruandesas detiveram, na noite da última sexta-feira, seis indivíduos suspeitos de pertencerem ao grupo insurgente que opera na província de Cabo Delgado. A operação de captura ocorreu na aldeia de Pangane, situada no distrito de Macomia.

Африканец с автоматом
Photo: commons.wikimedia.org by Rod Waddington from Kergunyah, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Африканец с автоматом

De acordo com as informações apuradas, os suspeitos encontravam-se infiltrados entre a população local. Eles foram descobertos e denunciados a um posto das forças ruandesas posicionado na aldeia, momento em que estariam a adquirir mantimentos para abastecer os insurgentes.

Logística e imposições ideológicas

A sede da localidade de Pangane tem sido identificada como um ponto estratégico de abastecimento alimentar para os insurgentes. No entanto, a presença do grupo na zona tem sido marcada por atos de violência e imposições doutrinárias:

  • Destruição de estabelecimentos comerciais;
  • Agressões físicas a vendedores de cigarros e bebidas alcoólicas, sob a alegação de que tais produtos são proibidos pela lei islâmica.

Contexto de segurança na região

Esta detenção acontece num período em que a presença constante dos insurgentes na região diminuiu. Esta redução é atribuída ao reforço do contingente militar ruandês, com a fixação de uma nova unidade na zona, que se soma à unidade já posicionada em Mucojo-sede, localizada a 11 quilómetros da aldeia de Pangane.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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