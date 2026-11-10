Presidente da ULS de Aveiro detido por suspeita de corrupção e tráfico de influência

Ricardo Correia de Matos, presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) de Aveiro, foi detido no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) denominada "Batas & Betão". Além do dirigente da ULS, foram detidos outros dois indivíduos, totalizando três detenções efetuadas ao abrigo de mandados emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Coimbra.

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De acordo com a investigação, os suspeitos são alvo de acusações que abrangem crimes de corrupção passiva e ativa, participação económica em negócio, abuso de poder e tráfico de influência. O foco da operação reside na existência de um acordo para a obtenção de vantagens patrimoniais indevidas, concretamente através da manipulação de procedimentos de contratação pública.

A PJ detalha que o esquema envolveria a concertação prévia de adjudicações, a seleção direcionada de entidades a convidar e a simulação de concorrência. Tais práticas teriam ocorrido em instituições onde Ricardo Correia de Matos exerceu cargos de direção, nomeadamente na Ordem dos Enfermeiros e na Cruz Vermelha. Em contrapartida, o presidente da ULS teria recebido vantagens económicas, incluindo a construção de uma habitação na Praia da Barra, em Ílhavo.

A operação mobilizou oitenta elementos da Polícia Judiciária e contou com o acompanhamento de quatro magistrados judiciais e quatro magistrados do Ministério Público. Foram efetuadas treze buscas no total: cinco domiciliárias, oito não domiciliárias, incluindo a fiscalização de um escritório de advocacia e de dois estabelecimentos de saúde, abrangendo as regiões de Lisboa, Vila Nova de Gaia, Aveiro e Águeda.

No âmbito das diligências, as autoridades procederam ao arresto de um imóvel e à apreensão de 15 mil euros em numerário, 15 mil dólares em criptomoedas, bem como documentação considerada relevante para a prova dos factos.

Os três detidos, com idades compreendidas entre os 44 e os 51 anos, serão apresentados no Tribunal Judicial de Coimbra para o primeiro interrogatório judicial, fase em que será decidida a eventual aplicação de medidas de coação.