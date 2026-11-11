Polícia Civil investiga divulgação de vídeos de Fernando Henrique Cardoso gravados em sua casa

A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar a divulgação de vídeos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) gravados no interior de sua residência. A investigação foi iniciada após Patricia Kundrat Brasil, esposa do ex-mandatário, registrar um boletim de ocorrência contra Wesley Oliveira.

Photo: Captura de tela by CanalGov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гражданская полиция Бразилии в действии

De acordo com o relato de Patricia, as imagens teriam sido capturadas por Wesley durante uma visita ao apartamento do casal, sem o consentimento da anfitriã. A esposa do ex-presidente afirma ter tomado conhecimento do conteúdo em 22 de outubro, via Instagram, onde FHC — que possui 95 anos e enfrenta um quadro avançado de Alzheimer — teria sido exposto em situação de extrema vulnerabilidade. Patricia alega que a publicação teve a intenção de ridicularizar e desonrar a imagem do ex-presidente.

O boletim de ocorrência indica ainda que houve uma segunda publicação contendo detalhes da vida privada do casal e informações sobre o imóvel.

Por outro lado, Wesley Oliveira nega qualquer irregularidade. Em manifestação à imprensa, ele sustenta que as gravações foram autorizadas por Patricia e que o objetivo do material era documentar a trajetória política e intelectual de Fernando Henrique Cardoso, preservando sua memória. Oliveira argumentou que a condição de saúde do ex-presidente não deve justificar seu isolamento social ou a invisibilização de sua figura pública.

Status processual e competência

A ocorrência foi inicialmente registrada no 23º Distrito Policial (Perdizes) como difamação. Atualmente, o inquérito está sob a responsabilidade do 4º Distrito Policial (Consolação), que investigará a conduta sob a ótica do Estatuto da Pessoa Idosa.

O ponto central de divergência a ser dirimido pela investigação é a existência ou não de autorização para a produção e publicação do material. Patricia foi orientada sobre o prazo legal de seis meses para a apresentação de uma queixa-crime formal via advogado.

Contexto jurídico

O episódio ocorre em um cenário de fragilidade civil do ex-presidente. Em abril, a Justiça deferiu um pedido de interdição de Fernando Henrique Cardoso, movido por seus três filhos, visando a proteção de seus atos da vida civil devido ao estado de saúde.

A Fundação Fernando Henrique Cardoso informou que não emitirá comentários sobre o caso. Até o momento, não houve indiciamento ou decisão judicial sobre a responsabilidade criminal de Wesley Oliveira; o processo encontra-se em fase de apuração.