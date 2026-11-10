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28% dos brasileiros reprovariam casamento de filhos com pessoas de campo político oposto

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A polarização política no Brasil deixou de ser apenas um embate de urnas para se tornar uma barreira dentro de casa. Um novo levantamento do instituto Quaest, divulgado nesta segunda-feira (9), revela que 28% dos brasileiros reprovariam o casamento de um filho ou filha com alguém que apoie o campo político adversário.

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O dado é alarmante não apenas pelo número absoluto, mas pela tendência: houve um salto de dez pontos percentuais em relação a dezembro de 2025, quando a rejeição era de 18%. Isso mostra que a intolerância ideológica não está diminuindo com o tempo; pelo contrário, ela está infiltrando as relações afetivas mais íntimas, transformando a escolha de um parceiro em um campo de batalha partidário.

Olhando para a série histórica, o índice flutua conforme a temperatura das disputas institucionais. Após as eleições presidenciais de 2022 entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), a recusa a laços familiares com rivais estava em 25%. O pico de intolerância ocorreu em dezembro de 2024, quando 32% dos entrevistados admitiram que a política seria um impedimento para a felicidade dos filhos.

Para capturar a precisão desse fenômeno, a Quaest adaptou a metodologia: quem votou em Lula foi questionado sobre a união com alguém do bolsonarismo, enquanto eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) responderam sobre a possibilidade de um relacionamento com defensores da pauta petista.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre 30 de outubro e 2 de novembro, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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