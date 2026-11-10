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Ataque a tiros e incêndio destrói 9 barracos de acampamento do MST na Paraíba

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Na madrugada de domingo (8), o acampamento Marilene Dantas, vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foi alvo de um ataque com disparos de arma de fogo e incêndios na Paraíba. A comunidade, localizada às margens da BR-101, entre os municípios de Alhandra e Pedras de Fogo, abriga 40 famílias que produzem alimentos na região desde 2013. Não houve feridos.

De acordo com informações do portal UOL e a confirmação da Polícia Civil da Paraíba, nove barracos foram completamente destruídos pelo fogo. Além das moradias, a perícia inicial constatou que um transformador de energia elétrica foi atingido por tiros. O caso está sob investigação do Núcleo de Homicídios da 6ª Delegacia Seccional, que realiza diligências para identificar os autores e a dinâmica do crime.

O MST classifica o episódio como uma ação de extrema gravidade. Em nota, o movimento afirma que as famílias enfrentam um histórico de ameaças e agressões físicas desde a instalação do acampamento em terras da antiga Usina Maravilha, sustentando que a violência atual é uma tentativa de pressionar os trabalhadores a abandonarem o território.

Além dos danos materiais e estruturais, a organização denuncia que as chamas atingiram áreas de vegetação nativa, causando danos ambientais. O MST solicita que as investigações não se restrinjam aos disparos e incêndios criminosos, mas que incluam a apuração de possíveis crimes ambientais com a participação de órgãos competentes.

Até o momento, não há suspeitos identificados publicamente nem motivação estabelecida. A Polícia Civil mantém as investigações em andamento para elucidar a autoria do atentado.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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