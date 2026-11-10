Estudo na costa da Califórnia mostra tubarões e banhistas dividindo praias sem incidentes

O encontro com um tubarão em mar aberto costuma disparar um impulso imediato: girar o corpo e nadar em direção à costa com toda a força possível. No entanto, para biólogos marinhos e especialistas em segurança aquática, a pressa no ambiente oceânico opera contra o ser humano. O arranque brusco e os movimentos desordenados não apenas esgotam as energias rapidamente, mas geram sinais acústicos que podem atrair o predador.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Акулы на море

A percepção humana na água é frequentemente imprecisa. Devido à agitação do mar, é difícil estimar a distância real ou a trajetória do animal; um tubarão pode parecer próximo quando, na verdade, está distante ou movendo-se em direção oposta. Essa distinção entre a percepção do nadador e a realidade do animal é corroborada por um estudo de 2023 realizado na costa do Sul da Califórnia. Através de drones, observou-se que, em 97% dos casos, tubarões-brancos jovens e humanos compartilhavam as mesmas praias simultaneamente. A grande maioria dessas coexistências não resultou em incidentes, pois os animais frequentemente seguem a linha costeira ou caçam cardumes de peixes sem qualquer interesse nos banhistas.

A vibração e a linha lateral

A interação entre o homem e o tubarão passa por canais sensoriais que vão além da visão. De acordo com dados do Departamento de Recursos Naturais do Havaí, esses animais possuem a linha lateral — um sistema de canais e células altamente sensíveis a mudanças de pressão e vibrações de baixa frequência na água.

Quando um nadador entra em pânico, o respingo desordenado, as batidas rápidas dos braços e as mudanças bruscas de ritmo criam vibrações complexas. Para o tubarão, esse "ruído" pode ser interpretado como o sinal de uma presa ferida. Em contrapartida, braçadas suaves e um ritmo constante não tornam a pessoa invisível, mas eliminam a agitação excessiva que poderia provocar a curiosidade ou a agressividade do predador. Pesquisas de 2019 indicam que, embora diferentes espécies de tubarões reajam de formas distintas aos estímulos acústicos, a manutenção de um ritmo calmo é a estratégia mais segura para não atrair atenção indesejada.

O risco da velocidade máxima

Tentar superar um tubarão em velocidade é fisicamente inviável e taticamente perigoso. O esforço máximo do nadador gera três problemas imediatos: a perda de visão (já que o nado acelerado mantém o rosto submerso, impedindo a localização do animal ou de socorristas), a desorientação causada por correntes e a hipóxia, onde a respiração descompassada priva os músculos de oxigênio, comprometendo a chegada à praia.

Para um retorno seguro, a base de dados internacional sobre ataques de tubarão (ISAF) recomenda manter o ritmo com braçadas fortes, porém controladas. É essencial não dar as costas ao animal, mantendo-o no campo de visão e evitando submergir a cabeça por longos períodos. A saída em grupo também é preferível, pois tubarões tendem a se aproximar menos de aglomerados humanos. Além disso, não se deve abandonar pranchas de surf ou outros flutuadores, que economizam energia e facilitam a visualização por equipes de resgate.

Prevenção e contexto ambiental

A mitigação de riscos começa antes mesmo de entrar na água. O programa SharkSmart sugere evitar águas turvas e desembocaduras de rios, onde a visibilidade reduzida aumenta a chance de colisões acidentais. O período do amanhecer e o crepúsculo também são críticos, coincidindo com o pico de atividade de várias espécies. Outro indicador importante é o comportamento das aves: mergulhos massivos de pássaros sinalizam a presença de cardumes, que naturalmente atraem predadores.

A segurança no oceano não depende da velocidade do nado, mas da ausência de agitação. O caminho mais eficiente para a salvação começa com a avaliação calma da situação e a transição para um deslocamento consciente e ritmado.