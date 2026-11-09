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Descoberto na Tailândia roedor gigante do Eoceno Yakamys sirindhornae

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Uma descoberta feita na Tailândia mais de duas décadas atrás acaba de mudar a compreensão sobre a evolução dos roedores. Em 2004, a geóloga Pannipa Tian encontrou em uma cava de carvão, na província de Krabi, um incisivo de tamanho incomum e, no mesmo dia, um dente molar inferior. Na época, os fragmentos foram interpretados apenas como restos ósseos. Hoje, graças a análises avançadas realizadas por uma equipe internacional de cientistas da Tailândia, França e Canadá, confirmou-se que esses dentes pertencem a uma espécie até então desconhecida: o Yakamys sirindhornae. A pesquisa, divulgada pela IFLScience, data o animal do final do Eoceno, entre 33 e 35 milhões de anos atrás.

капибара
Photo: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Dimensões de um cão médio

O gênero Yakamys combina a palavra tailandesa "yak" (gigante) e o termo grego "mys" (rato ou camundongo). O epíteto específico homenageia a Princesa Maha Chakri Sirindhorn, em reconhecimento ao seu apoio à ciência na região. Para estimar o peso do animal, os pesquisadores utilizaram modelagem matemática baseada na morfologia dos dentes recuperados.

Os cálculos indicam uma faixa de peso provável entre 21,4 e 47,3 kg, com uma média estimada de 31,6 kg. Para fins de comparação simplificada, os cientistas utilizam o valor de referência de 30 kg. Essa massa equivia à de um cão de porte médio. Para contextualizar, a capivara, o maior roedor vivo hoje em dia, pesa cerca de 60 kg. Isso significa que o Yakamys era aproximadamente metade do tamanho da capivara, mas significativamente maior que os roedores atuais encontrados na região.

Um grupo raro na Ásia

Embora tivesse o tamanho de uma capivara, o Yakamys sirindhornae não pertencia à mesma linhagem. Ele se enquadra na família Ischyromyidae, um dos primeiros grupos de roedores de grande porte. Essa família foi predominantemente documentada na América do Norte e na Europa, tornando achados na Ásia extremamente raros. A presença dessa espécie no Sudeste Asiático desafia a noção de que a diversificação dos grandes roedores ocorreu apenas em outras continentes.

A análise das rochas ao redor do local de achado sugere que o animal habitava margens de lagos e áreas pantanosas. O ambiente úmido e rico em vegetação aquática provavelmente oferecia condições ideais para o crescimento da espécie. É plausível que seu comportamento assemelhasse-se ao das capivaras modernas, passando grande parte do tempo perto da água e alimentando-se da flora ribeirinha.

Os pesquisadores ressaltam que, com apenas dois dentes, é impossível reconstruir totalmente a anatomia externa ou a dieta precisa. No entanto, a existência de um roedor de tal porte no Sudeste Asiático durante o Eoceno altera a percepção sobre a história evolutiva do grupo. O achado sugere que o aumento de tamanho dos roedores começou antes do que se pensava e não foi um fenômeno restrito à América do Sul, mas sim um processo que ocorreu também nas regiões tropicais da Ásia, demonstrando a enorme diversidade do mundo pré-humano.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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