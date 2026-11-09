Etnias: a primeira rede social exclusiva para povos originários já soma 100 mil usuários

A comunicação entre as aldeias brasileiras acaba de ganhar um território digital próprio. Karuân Tenteneade (do povo Turiwara, no Pará) e Eliaquim Terena (do povo Terena, em Mato Grosso do Sul) lançaram a Etnias, a primeira rede social desenhada exclusivamente para os povos originários. Mais do que um novo aplicativo, a plataforma já inicia suas operações com um volume expressivo: 100 mil usuários distribuídos por 500 comunidades.

Photo: commons.wikimedia by Geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ социальные сети

A estrutura da Etnias não tenta reinventar a roda, mas adaptar as ferramentas digitais às necessidades reais dessas populações. O serviço oferece blogs, grupos e páginas, além de funcionalidades familiares ao usuário moderno — como vídeos curtos e stories semelhantes ao Instagram, e perfis profissionais que remetem ao LinkedIn. Um detalhe técnico crucial, porém, é a inclusão da tradução para cinco idiomas indígenas, rompendo a barreira linguística que as redes convencionais ignoram.

Para Karuân Tenteneade, a criação da rede nasce de uma falha sistêmica: as redes sociais tradicionais não atendem às demandas específicas das comunidades indígenas. O objetivo é prático: simplificar a comunicação entre aldeias distantes, dar visibilidade a trabalhos locais e criar redes de apoio mútuo, abrindo espaço inclusive para simpatizantes da causa.

O conceito da plataforma, no entanto, vai além do código. A inspiração veio da Opy, a casa de reza das comunidades Guarani, transportando a ideia de encontro coletivo para o ambiente virtual. Para Eliaquim Terena, a Etnias não é apenas uma ferramenta tecnológica, mas um espaço de acolhimento e articulação política, servindo como um bastião digital de resistência para os povos originários.

A rede também assume um papel econômico ao disponibilizar um espaço dedicado à comercialização de produtos indígenas, transformando a conectividade em uma oportunidade real de sustentabilidade financeira para as comunidades.