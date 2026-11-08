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Milhares de aranhas vivas em malas sujas: destino europeu frustrado no aeroporto

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No Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, Peru, autoridades alfandegárias apreenderam mais de 3.000 aranhas-tarântulas que três estrangeiros tentavam transportar ilegalmente para a Alemanha. O carregamento, que incluía exemplares de diversas espécies e estágios de desenvolvimento, estava distribuído em meias sujas e oculto dentro de três malas de mão e de bagagem, segundo informações divulgadas pelas autoridades peruanas e citadas pelo portal Gizmodo e pela Agência France-Presse.

Конфискованные животные на таможне
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Конфискованные животные на таможне

A descoberta ocorreu durante uma inspeção de rotina, quando os agentes de segurança notaram movimentos anormais dentro das malas. A abertura dos bagagens revelou containers repletos de aranhas vivas. O caso expõe a infraestrutura logística utilizada para o tráfico de fauna silvestre, onde a infraestrutura de transporte civil (aeroportos, bagageiros) é adaptada para o contrabando biológico, transformando o deslocamento humano em vetores de exportação ilegal de biodiversidade.

Identificação científica e escala da apreensão

Representantes do Serviço Nacional de Áreas Protegidas, Vida Selvagem e Áreas Marinhas Protegidas (SERFOR) conduziram a avaliação preliminar do material apreendido. Kira Suárez, porta-voz do órgão, confirmou que a carga continha aranhas desde o estágio de ovos e filhotes até indivíduos adultos maduros. A origem geográfica dos exemplares abrange várias regiões do Peru, incluindo Huánuco, Cusco e Loreto.

Os biólogos identificaram pertencentes ao gênero Pamphobeteus e à espécie Thrixopelma lagunas. Contudo, o aspecto de maior relevância científica reside em indivíduos dos gêneros Antikuna e Avicularia. Especialistas do SERFOR indicam que parte desses espécimes pode corresponder a espécies ainda não descritas formalmente pela taxonomia, o que sugere que o tráfico de fauna silvestre pode estar pressionando não apenas populações conhecidas, mas também a documentação da biodiversidade em si.

Mercado negro e valor econômico

A investigação criminal examina as motivações para o transporte de uma quantidade tão substancial de aranhas. As hipóteses incluem o abastecimento de coleções privadas, o comércio ilegal na indústria de animais de estimação e possíveis fins de pesquisa não autorizada. Entre os três detidos — dois cidadãos alemães e um polonês -, há registros de que um deles é conhecido em círculos especializados de herpetologia e aracnologia, o que adiciona uma camada de complexidade à caracterização da rede de tráfico.

As estimativas financeiras fornecidas pelo SERFOR ilustram a escala econômica do ilícito. No mercado negro europeu, o preço unitário de uma tarântula rara pode atingir até US$ 560. Considerando a quantidade total apreendida, o valor de mercado estimado da carga excede US$ 1,6 milhão. Esse número reflete não apenas o valor comercial, mas a escala de extração que a rede criminosa estava tentando realizar, indicando uma operação de médio porte dentro do setor de contrabando de fauna.

Destinação dos animais e responsabilidades legais

Atualmente, todos os aranhas apreendidos estão sob observação técnica. Após a conclusão do processo de identificação de todas as espécies presentes, os animais serão transferidos para um centro de reprodução autorizado, seguindo protocolos de bem-estar e quarentena. Os três detidos enfrentam acusações criminais por transporte ilegal de fauna silvestre. O caso está sob jurisdição da Procuradoria Especializada em Meio Ambiente, que aplicará as sanções previstas na legislação peruana contra o comércio ilegal de espécies.

Contexto do tráfico internacional

Este episódio em Lima é um ponto específico dentro de um padrão mais amplo de tráfico internacional de fauna. Um caso recente na Quênia, onde 2.000 rainhas de formigas foram descobertas na bagagem de um passageiro, corrobora a tendência de redes especializadas que movem insetos e aracnídeos para a Europa e a Ásia.

A autoridade ambiental peruana e especialistas em biodiversidade alertam que a compra de animais exóticos sem documentação legal sustenta um sistema que opera em condições de transporte inadequadas, frequentemente resultando em sofrimento e mortalidade durante o trânsito. A ausência de rastreamento legítimo não só financia a criminalidade, mas também impede a gestão científica das populações, comprometendo a integridade dos ecossistemas de origem e a segurança biológica dos destinos de importação. O caso de Lima demonstra como a intersecção entre fronteira, mercado e transporte internacional cria vulnerabilidades que exigem fiscalização coordenada e compreensão da escala econômica por trás do comércio ilegal de fauna.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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