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Lutador invade prédio e ataca vizinhas: Rio registra agressões que abalaram condomínio na Tijuca

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A Polícia Civil do Rio de Janeiro efetuou a prisão preventiva de Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, lutador de jiu-jítsu, na última sexta-feira (6). O suspeito é investigado por invadir apartamentos e agredir três vizinhas na madrugada de quinta-feira (5), em um condomínio residencial na Avenida Maracanã, bairro da Tijuca, Zona Norte da capital.

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Photo: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
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A detenção ocorreu após uma revisão do status jurídico do caso. Inicialmente, Lucas foi detido em flagrante, mas liberado pela Central de Custódia sob a classificação de infração de menor potencial ofensivo. A mudança para a prisão preventiva foi determinada após a 18ª DP (Tijuca) reunir novos elementos probatórios, incluindo depoimentos detalhados das vítimas, atestados médicos e imagens do circuito interno de segurança do edifício. Atualmente, o suspeito encontra-se no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, aguardando o processamento do caso.

Dinâmica dos fatos

De acordo com as investigações, a sequência de eventos começou com discussões e ruídos excessivos no apartamento do suspeito. Posteriormente, Lucas teria circulado pelas dependências do prédio, invadindo unidades e proferindo ameaças de morte. Uma das famílias relatou ter fugido pelas escadas de emergência para evitar o confronto.

O inquérito aponta que o suspeito agrediu fisicamente uma mulher de 65 anos em um dos apartamentos, resultando em hospitalização. O episódio mais grave, registrado por câmeras de segurança por volta de 1h10, ocorreu no elevador do condomínio. Uma funcionária de limpeza, de 40 anos, que tentava socorrer as vítimas, foi alvo de aproximadamente 31 golpes em três minutos, incluindo socos, chutes, cotoveladas e manobras de estrangulamento (mata-leão).

Enquadramento e investigações em curso

Lucas Portela Fontana Gomes foi autuado por tentativa de feminicídio, lesão corporal, violação de domicílio, resistência e ameaça. Durante o interrogatório, o suspeito optou pelo silêncio sobre a dinâmica dos ataques, alegando não se recordar dos fatos, mas admitiu o uso regular de substâncias anabolizantes. Até o momento, não foram realizados exames toxicológicos ou de alcoolemia.

O delegado titular da 18ª DP, Álvaro Gomes, afirmou que a Polícia Civil também está apurando a conduta do atleta em academias de treinamento e o histórico de conflitos com moradores do edifício — que incluem queixas de poluição sonora e provocações sistemáticas. O delegado ressaltou que, embora busquem compreender o perfil psicológico do agressor, a natureza das agressões é classificada como "bárbara" e injustificável.

Situação civil e administrativa

O suspeito reside no imóvel como inquilino há cerca de quatro anos. A administração do condomínio informou que, apesar de não haver registros formais de ocorrências anteriores, a gravidade dos ataques gerou insegurança generalizada entre os condôminos. A gestão avalia a propositura de uma ação cível para a expulsão judicial do inquilino, medida que poderá ser superada caso o proprietário do imóvel retome a posse do apartamento administrativamente.

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Author`s name Petr Ermilin
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