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Polícia Civil prende empresário suspeito de lavar R$ 453 milhões para o Comando Vermelho

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A Polícia Civil de São Paulo prendeu, no último sábado (7), o empresário Rodrigo Leonardo de Lima Alcântara, conhecido como "Rei da Sucata". A captura ocorreu em uma joalheria de luxo em um centro comercial de alto padrão na capital paulista. Alcântara era considerado foragido desde maio de 2026, após a deflagração de uma fase da Operação Contenção.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A operação de prisão foi coordenada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com o apoio do Grupo de Segurança Institucional do Ministério Público de Minas Gerais (GSI/MPMG) e do Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Após a detenção, o empresário foi encaminhado ao Palácio da Polícia, em São Paulo, para os procedimentos legais. O caso segue em fase de investigação, não havendo, até o momento, condenação definitiva.

Investigação sobre lavagem de capitais

A Operação Contenção, iniciada em 29 de maio de 2026, visa desarticular a estrutura financeira e a rede de ocultação de bens do Comando Vermelho. Segundo relatórios da DRE, a investigação aponta a existência de um esquema interestadual de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 453 milhões.

De acordo com a apuração policial, o grupo utilizava empresas de reciclagem, o comércio de metais e sucatas, depósitos fracionados em espécie e contas de passagem para simular transações legítimas e ocultar a origem dos recursos.

As autoridades informaram que Rodrigo Alcântara permaneceu nos Estados Unidos durante parte do período em que esteve foragido. O rastreamento, realizado por equipes de inteligência, confirmou seu retorno ao Brasil no início de outubro. Devido à magnitude dos valores envolvidos, o empresário possuía um mandado de difusão internacional emitido pela Interpol.

Fluxo financeiro e conexões empresariais

O foco da investigação recai sobre a Indústria e Comércio de Metais Pequi Ltda. Embora a empresa esteja registrada em nome de Carlos Roberto de Alcântara — preso na primeira fase da operação em maio -, a polícia aponta Rodrigo como o administrador de fato do negócio, utilizado para blindar o controle dos recursos destinados à liderança do tráfico de drogas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que a Metais Pequi realizou transferências que somam aproximadamente R$ 4,6 milhões para Alex Sandro Ferreira de Araújo, conhecido como "Tek". Este último é apontado pelos investigadores como o operador financeiro de Antônio Ilário Ferreira, o "Rabicó", chefe do tráfico no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

O detalhamento dos repasses é o seguinte:

  • Entre abril de 2023 e maio de 2024: 27 transações totalizando R$ 3,7 milhões.
  • Entre maio e setembro de 2024: repasses de R$ 898,8 mil.

Além disso, a polícia identificou transferências de cerca de R$ 1,6 milhão para outras empresas do mesmo circuito, como Ebrafios, Jornal Corporativo e L E Reciclagem, reforçando a tese de uso sistemático de empresas de sucata para legalizar capitais do narcotráfico.

Histórico e contexto legal

As investigações mencionam que Rodrigo Alcântara já havia sido alvo de apurações em Minas Gerais e no Distrito Federal. Naqueles casos, os esquemas envolviam a emissão de notas fiscais fraudulentas e a criação de empresas de fachada em nome de terceiros sem capacidade econômica para simular transações bilionárias e gerar créditos tributários fictícios.

O processo segue agora sob a competência das autoridades judiciais, onde a defesa do empresário poderá apresentar suas manifestações, assegurando-se o devido processo legal.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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