Ponte em Manica desmorona novamente: o motivo que deixa a população apreensiva

A ponte metálica sobre o rio Révuè, situada no quilómetro 33 da Estrada Regional número 260 (ER-260), no distrito de Sussundenga, província de Manica, voltou a ceder na quarta-feira, 4 de Novembro. O incidente foi provocado pela passagem de um camião com excesso de carga que transportava pedra britada.
Esta ocorrência interrompe novamente a circulação de pessoas e bens numa via estratégica para o acesso ao distrito de Sussundenga e outras zonas da região centro, ocorrendo menos de um mês após a infraestrutura ter sido recuperada de um acidente semelhante registado em Outubro.
A Administração Nacional de Estradas (ANE) informou que já existe um empreiteiro no local para realizar trabalhos de reforço da estrutura metálica. A previsão é que a transitabilidade seja restabelecida num prazo de 15 dias.
Paralelamente às reparações urgentes, equipas técnicas da ANE e de outros organismos especializados estão a avaliar a viabilidade de soluções definitivas, que incluem:
A governadora de Manica, Francisca Tomás, visitou o local na quinta-feira, 5 de Novembro, onde recomendou a disponibilização imediata de uma embarcação para assegurar a travessia de passageiros e mercadorias durante o período de obras.
A governadora apelou ainda aos transportadores e utilizadores da via para que respeitem rigorosamente os limites de carga das viaturas, visando evitar novos danos na infraestrutura e prevenir acidentes rodoviários.
Recorde-se que, em Outubro, a circulação nesta ponte já tinha sido suspensa durante cerca de 15 dias devido a danos causados por outra viatura pesada, tendo a via sido reaberta apenas a 29 de Outubro. A reincidência dos danos levou as autoridades rodoviárias a priorizarem agora uma solução estrutural de maior durabilidade.
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