Ponte em Manica desmorona novamente: o motivo que deixa a população apreensiva

Ponte sobre o rio Révuè volta a ceder em Manica devido a excesso de carga

A ponte metálica sobre o rio Révuè, situada no quilómetro 33 da Estrada Regional número 260 (ER-260), no distrito de Sussundenga, província de Manica, voltou a ceder na quarta-feira, 4 de Novembro. O incidente foi provocado pela passagem de um camião com excesso de carga que transportava pedra britada.

Photo: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Разрушенный мост

Esta ocorrência interrompe novamente a circulação de pessoas e bens numa via estratégica para o acesso ao distrito de Sussundenga e outras zonas da região centro, ocorrendo menos de um mês após a infraestrutura ter sido recuperada de um acidente semelhante registado em Outubro.

Intervenções de emergência e soluções estruturais

A Administração Nacional de Estradas (ANE) informou que já existe um empreiteiro no local para realizar trabalhos de reforço da estrutura metálica. A previsão é que a transitabilidade seja restabelecida num prazo de 15 dias.

Paralelamente às reparações urgentes, equipas técnicas da ANE e de outros organismos especializados estão a avaliar a viabilidade de soluções definitivas, que incluem:

A construção de uma nova ponte em betão;

O possível reaproveitamento e reforço da estrutura de betão da antiga ponte, que se encontra atualmente em estado avançado de degradação.

Medidas imediatas e apelos à prudência

A governadora de Manica, Francisca Tomás, visitou o local na quinta-feira, 5 de Novembro, onde recomendou a disponibilização imediata de uma embarcação para assegurar a travessia de passageiros e mercadorias durante o período de obras.

A governadora apelou ainda aos transportadores e utilizadores da via para que respeitem rigorosamente os limites de carga das viaturas, visando evitar novos danos na infraestrutura e prevenir acidentes rodoviários.

Recorde-se que, em Outubro, a circulação nesta ponte já tinha sido suspensa durante cerca de 15 dias devido a danos causados por outra viatura pesada, tendo a via sido reaberta apenas a 29 de Outubro. A reincidência dos danos levou as autoridades rodoviárias a priorizarem agora uma solução estrutural de maior durabilidade.