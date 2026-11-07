Pânico toma conta da Polónia: tiroteio em praça central deixa nação em alerta máximo

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No dia 7 de novembro, um tiroteio em massa atingiu transeuntes na Praça do Mercado Principal, no centro de Cracóvia, na Polónia. De acordo com as últimas informações dos bombeiros locais, cinco pessoas morreram e outras dez ficaram feridas, incluindo dois polícias. Segundo a rádio RMF24, um agressor desconhecido abriu fogo a partir de um veículo em movimento. Polícias, bombeiros e equipas de resgate estão no local.

Краков
Photo: commons.wikimedia.org by Pko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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O ataque ocorreu pouco depois das 15h00 locais. De acordo com um porta-voz do Corpo de Bombeiros da Voivodia da Pequena Polónia, o veículo de onde partiram os disparos vinha da Rua Sławkowska. Testemunhas relataram ter visto um carro preto a atravessar a praça central da cidade. Uma loja e um elétrico também foram danificados durante o tiroteio.

Uma grande operação de resgate foi iniciada na Praça do Mercado Principal. Um helicóptero médico do Serviço de Ambulâncias Aéreas polaco chegou para evacuar os feridos. Os serviços de emergência pediram aos residentes e turistas de Cracóvia que se mantivessem afastados do local e aos que se encontravam nas proximidades que procurassem abrigo em locais seguros.

Segundo as últimas informações da RMF24, o suspeito do tiroteio foi detido. Anteriormente, tinha sido noticiado que o agressor conseguiu fugir do local. A identidade do detido e o possível motivo do ataque ainda não foram divulgados.

O Primeiro-Ministro polaco, Donald Tusk, afirmou estar em contacto constante com o Ministro do Interior e a receber informações atualizadas sobre a situação em Cracóvia.

"Estou a receber atualizações constantes do ministro do Interior sobre a situação em Cracóvia após o trágico tiroteio. A polícia está a investigar o contexto e todas as circunstâncias do ataque", escreveu o primeiro-ministro polaco.

As autoridades policiais continuam a apurar as circunstâncias do incidente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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