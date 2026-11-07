Autoridades de Haute-Garonne na França decretam estado de crise no abastecimento de água

Moradores de todos os municípios do departamento de Haute-Garonne, na França, enfrentam agora restrições no uso da água, em vigor desde 7 de novembro de 2026. Na prática, isso significa que a rotina de manutenção de casas e jardins foi interrompida: dependendo da zona, está proibido utilizar água da rede pública para lavar carros, fachadas de prédios, encher piscinas ou regar jardins.

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As zonas de restrição e a elegibilidade

O impacto direto no cotidiano varia conforme a classificação da comuna, dividida pelo prefeito Fabrice Rigoulot-Rose em três níveis de severidade:

Status de Crise: Afeta 142 comunas, principalmente nas cabeceiras do rio Garonne (acima de Portet-sur-Garonne) e nas bacias de Salat, Arbas, Ger e canal Neste. Em locais como Francazal, Estadens e Boutx, as proibições de captação de água para fins não produtivos são as mais rigorosas.

Afeta 142 comunas, principalmente nas cabeceiras do rio Garonne (acima de Portet-sur-Garonne) e nas bacias de Salat, Arbas, Ger e canal Neste. Em locais como Francazal, Estadens e Boutx, as proibições de captação de água para fins não produtivos são as mais rigorosas. Alerta Reforçado: Abrange 161 comunas, incluindo as bacias de Hers-Mort, Ariège, Lèze e Arize, além de áreas atendidas pelo sindicato Eaux de la Vallée de Job. As restrições são amplas, porém menos radicais que na zona de crise.

Abrange 161 comunas, incluindo as bacias de Hers-Mort, Ariège, Lèze e Arize, além de áreas atendidas pelo sindicato Eaux de la Vallée de Job. As restrições são amplas, porém menos radicais que na zona de crise. Vigilância: Aplicada ao restante do departamento, onde permanecem as restrições básicas de consumo.

Fiscalização e consequências práticas

O acesso à água deixou de ser livre para se tornar um recurso regulado por horários e funções. Para os moradores das 303 comunas sob "crise" ou "alerta reforçado", qualquer uso da água que não seja para higiene ou sobrevivência básica está sujeito a controle. A prefeitura informou que realizará inspeções para garantir o cumprimento das normas, transformando a infração aos horários de uso em um risco de sanções administrativas.

A falha no ciclo hidrológico

A medida é inédita nos últimos 35 anos de gestão hídrica da região, pois é a primeira vez que são necessários descartes de água para manter o nível do rio Garonne já no início de novembro. Segundo Jean-Michel Fabre, presidente do órgão público Garonne, a queda na temperatura não encerrou a seca. A falta de chuvas significativas mantém as cabeceiras do rio e o sistema Neste em risco, forçando a manutenção do sistema de restrições para evitar o colapso do abastecimento de água potável.