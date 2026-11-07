Autoridades de Haute-Garonne na França decretam estado de crise no abastecimento de água

Moradores de todos os municípios do departamento de Haute-Garonne, na França, enfrentam agora restrições no uso da água, em vigor desde 7 de novembro de 2026. Na prática, isso significa que a rotina de manutenção de casas e jardins foi interrompida: dependendo da zona, está proibido utilizar água da rede pública para lavar carros, fachadas de prédios, encher piscinas ou regar jardins.
O impacto direto no cotidiano varia conforme a classificação da comuna, dividida pelo prefeito Fabrice Rigoulot-Rose em três níveis de severidade:
O acesso à água deixou de ser livre para se tornar um recurso regulado por horários e funções. Para os moradores das 303 comunas sob "crise" ou "alerta reforçado", qualquer uso da água que não seja para higiene ou sobrevivência básica está sujeito a controle. A prefeitura informou que realizará inspeções para garantir o cumprimento das normas, transformando a infração aos horários de uso em um risco de sanções administrativas.
A medida é inédita nos últimos 35 anos de gestão hídrica da região, pois é a primeira vez que são necessários descartes de água para manter o nível do rio Garonne já no início de novembro. Segundo Jean-Michel Fabre, presidente do órgão público Garonne, a queda na temperatura não encerrou a seca. A falta de chuvas significativas mantém as cabeceiras do rio e o sistema Neste em risco, forçando a manutenção do sistema de restrições para evitar o colapso do abastecimento de água potável.
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