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Autoridades de Haute-Garonne na França decretam estado de crise no abastecimento de água

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Moradores de todos os municípios do departamento de Haute-Garonne, na França, enfrentam agora restrições no uso da água, em vigor desde 7 de novembro de 2026. Na prática, isso significa que a rotina de manutenção de casas e jardins foi interrompida: dependendo da zona, está proibido utilizar água da rede pública para lavar carros, fachadas de prédios, encher piscinas ou regar jardins.

Вялое растение на грядке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вялое растение на грядке

As zonas de restrição e a elegibilidade

O impacto direto no cotidiano varia conforme a classificação da comuna, dividida pelo prefeito Fabrice Rigoulot-Rose em três níveis de severidade:

  • Status de Crise: Afeta 142 comunas, principalmente nas cabeceiras do rio Garonne (acima de Portet-sur-Garonne) e nas bacias de Salat, Arbas, Ger e canal Neste. Em locais como Francazal, Estadens e Boutx, as proibições de captação de água para fins não produtivos são as mais rigorosas.
  • Alerta Reforçado: Abrange 161 comunas, incluindo as bacias de Hers-Mort, Ariège, Lèze e Arize, além de áreas atendidas pelo sindicato Eaux de la Vallée de Job. As restrições são amplas, porém menos radicais que na zona de crise.
  • Vigilância: Aplicada ao restante do departamento, onde permanecem as restrições básicas de consumo.

Fiscalização e consequências práticas

O acesso à água deixou de ser livre para se tornar um recurso regulado por horários e funções. Para os moradores das 303 comunas sob "crise" ou "alerta reforçado", qualquer uso da água que não seja para higiene ou sobrevivência básica está sujeito a controle. A prefeitura informou que realizará inspeções para garantir o cumprimento das normas, transformando a infração aos horários de uso em um risco de sanções administrativas.

A falha no ciclo hidrológico

A medida é inédita nos últimos 35 anos de gestão hídrica da região, pois é a primeira vez que são necessários descartes de água para manter o nível do rio Garonne já no início de novembro. Segundo Jean-Michel Fabre, presidente do órgão público Garonne, a queda na temperatura não encerrou a seca. A falta de chuvas significativas mantém as cabeceiras do rio e o sistema Neste em risco, forçando a manutenção do sistema de restrições para evitar o colapso do abastecimento de água potável.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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