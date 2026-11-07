Tubarão-goblin: o predador abissal com mandíbula protrátil de disparo rápido

Nas profundezas do oceano, onde a luz solar é substituída por uma pressão esmagadora, habita a Mitsukurina owstoni, popularmente conhecida como tubarão-goblin. Este predador é classificado como um "fóssil vivo", com uma linhagem que remonta a mais de 125 milhões de anos. Apesar de sua antiguidade, a espécie permanece envolta em mistério: nos últimos cem anos, apenas algumas dezenas de espécimes foram estudadas, tornando cada avistamento em habitat natural um evento raro para a ciência.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Акула-гоблин

A fisiologia do abismo

O tubarão-goblin opera em um ambiente extremo, preferindo o isolamento em profundidades que variam entre 200 e 1.500 metros. Registros de sua presença abrangem desde as águas do Japão e Austrália até as costas da África do Sul e o Golfo do México. A adaptação a esse cenário moldou a biologia do animal de maneira peculiar.

Com comprimentos entre 3 e 5 metros e peso que pode ultrapassar os 200 quilos, o animal apresenta uma coloração rosada e quase translúcida. Essa tonalidade não é pigmentar, mas sim o resultado dos vasos sanguíneos visíveis através da pele fina; curiosamente, após a morte, o corpo perde essa cor e torna-se cinza. Sua musculatura é flácida e pouco densa, uma estratégia biológica para economizar energia, permitindo que o tubarão "flutue" na coluna d'água com esforço mínimo.

Para compensar a escuridão absoluta, o animal utiliza a eletrorrecepção. Seu focinho alongado, em formato de pá, é repleto de ampolas de Lorenzini — receptores hipersensíveis capazes de detectar os pulsos elétricos emitidos pelos músculos de presas potenciais.

O mecanismo de ataque: a mandíbula protrátil

A característica mais distinta da espécie é a sua mandíbula, que opera como uma arma de disparo rápido. Em repouso, a boca permanece oculta sob a face, mas no momento da caça, as mandíbulas são projetadas para a frente em um salto de 10 a 15 centímetros.

Este sistema funciona como uma mola tensionada: ligamentos específicos seguram as mandíbulas que, ao serem liberadas por uma contração muscular súbita, disparam contra a presa em cerca de um décimo de segundo. A dentição é especializada: os dentes frontais são finos e agulhados, ideais para prender peixes e lulas escorregadios, enquanto os posteriores são robustos, destinados a triturar o alimento.</n

Segundo o ictiólogo David Ebert, esse mecanismo de protrusão é um dos espetáculos mais impressionantes da natureza, assemelhando-se a algo saído de filmes de ficção científica, onde a mandíbula ataca e retorna à posição original em frações de segundo.

Limitações biológicas e a ausência de exploração comercial

Diferente de outros grandes tubarões, o goblin não possui valor comercial para a pesca industrial. A carne é considerada imprópria para o consumo humano devido à presença de trimetilamina N-óxido (TMAO), substância que auxilia o peixe a suportar a pressão das profundezas. Ao entrar em contato com o ar, o TMAO converte-se rapidamente em amônia, resultando em um odor pungente e desagradável. Além disso, a ausência de gordura e a baixa densidade muscular tornam a textura da carne "borrachuda" e insípida.

A fragilidade do animal diante de mudanças ambientais também é notória. Tentativas de mantê-lo em cativeiro, como ocorreu em um aquário de Tóquio em 2007, falharam rapidamente. A descompressão e a alteração brusca de temperatura durante a subida da profundidade são fatais para o organismo da espécie.

Ciclo de vida e conservação

Embora os detalhes sobre sua reprodução sejam escassos, acredita-se que a espécie seja ovovivípara, com os embriões se desenvolvendo internamente até o nascimento de ninhadas que variam de 2 a 10 filhotes. O crescimento é lento, e a maturidade tardia é uma característica comum a muitos habitantes abissais.

Um detalhe crucial para sua flutuabilidade é o fígado hipertrofiado, que pode representar até um quarto da massa corporal do animal. Rico em escualeno, esse órgão substitui a bexiga natatória, permitindo que o tubarão mantenha a suspensão na água sem gasto energético excessivo.

Atualmente, a espécie é listada na IUCN como "pouco preocupante" (Least Concern), principalmente porque seu habitat é praticamente inacessível ao homem. No entanto, cientistas alertam que a pesca de arrasto em águas profundas pode representar a principal ameaça a esse predador ancestral, cujos segredos ainda permanecem guardados pelas profundezas do oceano.