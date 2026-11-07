Filha de ex-presidente do Paraguai gera revolta ao postar foto com camiseta 'Taxem os pobres'

Uma foto em frente ao espelho de uma academia tornou-se o símbolo de um contraste insuportável para a população do Paraguai. Costanza Peña, filha do ex-presidente Santiago Peña, virou alvo de duras críticas nas redes sociais após publicar uma imagem vestindo uma camiseta com a frase "Tax the poor” (Taxem os pobres). O registro, embora originado em um perfil privado, viralizou rapidamente, transformando-se em um catalisador de indignação pública.

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O problema não é apenas a ironia da frase, mas o timing. A imagem circula enquanto o país assiste ao colapso financeiro e político da família Peña. Santiago Peña foi alvo de impeachment e encontra-se em prisão domiciliar, após escândalos envolvendo o Ueno Bank, instituição que administrava cerca de US$ 850 milhões em recursos públicos e atendia 3 milhões de clientes.

Para os críticos, a vestimenta de Costanza — estudante da Universidade Columbia, em Nova York — não é um mero detalhe de moda ou uma piada interna, mas uma afronta direta aos cidadãos que perderam suas economias. Em relatos anônimos veiculados na comunidade universitária e em redes sociais, a mensagem na camiseta é lida como um reflexo da desconexão da elite política com a realidade do povo.

"É realmente constrangedor ver essa garota usando e publicando uma foto com uma camiseta escrito "Taxem os pobres', especialmente quando seu pai está sendo investigado por roubar milhões de cidadãos que agora perderam tudo”, afirma um dos relatos que ganhou tração online.

A crise que derrubou Santiago Peña e levou Pedro Alliana à presidência tem raízes profundas no Ueno Bank. O Banco Central do Paraguai determinou o fechamento da instituição em 3 de novembro, após constatar que o índice de solvência estava abaixo da metade do mínimo exigido. As investigações revelaram que o banco comprometeu seu patrimônio ao conceder empréstimos a empresas ligadas ao próprio grupo controlador, do qual Santiago Peña manteve participação societária até março de 2025.

Enquanto a justiça apura a responsabilidade sobre a evaporação de milhões de dólares de poupadores, a foto de Costanza Peña serve como um lembrete visual da disparidade entre quem detém o poder e quem paga a conta do colapso institucional.