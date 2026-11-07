ULS do Algarve abre inquérito após morte de utente em serviço de urgência de Portimão

A morte de um homem de 87 anos na Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve, em Portimão, trouxe à superfície a distância crítica que existe entre a proteção legal da pessoa idosa e a realidade do atendimento nos serviços de urgência em Portugal. O utente faleceu após aguardar mais de 10 horas por assistência, um intervalo que o Gabinete Sénior — Associação de Apoio Jurídico e Social classifica como inaceitável, independentemente da afluência do serviço.

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O caso, que ocorreu na última terça-feira, revela a fragilidade de um sistema onde a triagem — neste caso, a pulseira amarela — não garante a monitorização contínua do paciente. O homem deu entrada no hospital pelas 17h00 com vómitos e dores abdominais. Apenas às 4h00 da manhã seguinte foi chamado para observação médica, momento em que já não respondia e foi encontrado inconsciente na sala de espera. Embora a administração hospitalar sublinhe que o óbito ocorreu na sala de reanimação e não na sala de espera, e que as comorbilidades do paciente (incluindo um AVC anterior) não permitiam prever o desfecho, o facto de ter passado dez horas sem reavaliação clínica é o ponto central da indignação.

Para o Gabinete Sénior, este não é um incidente isolado, mas um sintoma de urgências sobrelotadas onde idosos, muitas vezes sozinhos, ficam invisíveis enquanto esperam. A associação argumenta que, embora o quadro legal português já preveja a proteção da terceira idade, existe uma falha na conversão desses direitos em procedimentos obrigatórios e aplicáveis no terreno.

A associação propõe, por isso, a implementação de normas concretas para quem tem 65 ou mais anos, focadas em transformar o "direito formal" em "acesso real". Entre as medidas sugeridas destacam-se:

Vigilância ativa: Substituir a simples verificação de presença por rondas periódicas de profissionais de saúde para monitorizar o estado clínico na sala de espera.

Substituir a simples verificação de presença por rondas periódicas de profissionais de saúde para monitorizar o estado clínico na sala de espera. Reavaliação obrigatória: Estabelecer que doentes com pulseira amarela que aguardem mais de 60 minutos tenham os sinais vitais medidos novamente, com possibilidade de alteração da cor da triagem.

Estabelecer que doentes com pulseira amarela que aguardem mais de 60 minutos tenham os sinais vitais medidos novamente, com possibilidade de alteração da cor da triagem. Prioridade efetiva: Garantir prioridade no atendimento dentro do mesmo nível de triagem, especialmente para pessoas acima dos 80 anos ou em situação de dependência, conforme o Estatuto da Pessoa Idosa.

Garantir prioridade no atendimento dentro do mesmo nível de triagem, especialmente para pessoas acima dos 80 anos ou em situação de dependência, conforme o Estatuto da Pessoa Idosa. Apoio humano e logístico: Garantir o direito a acompanhante, sinalizar idosos que chegam sozinhos para contacto com familiares ou cuidadores e assegurar condições básicas de dignidade (cadeiras adequadas, água, alimentação e medicação habitual).

Garantir o direito a acompanhante, sinalizar idosos que chegam sozinhos para contacto com familiares ou cuidadores e assegurar condições básicas de dignidade (cadeiras adequadas, água, alimentação e medicação habitual). Transparência: Publicar os tempos de espera discriminados por cor de triagem e faixa etária, permitindo o escrutínio público e da Entidade Reguladora da Saúde.

A situação já motivou a abertura de inquéritos tanto por parte da ULS do Algarve como da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), procurando apurar as circunstâncias exatas da morte. O caso expõe a necessidade urgente de se questionar não apenas a falta de recursos, mas a forma como a prioridade clínica é gerida quando o tempo de espera excede largamente os limites previstos para a segurança do paciente.