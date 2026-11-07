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ULS do Algarve abre inquérito após morte de utente em serviço de urgência de Portimão

Sociedade » Incidentes

A morte de um homem de 87 anos na Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve, em Portimão, trouxe à superfície a distância crítica que existe entre a proteção legal da pessoa idosa e a realidade do atendimento nos serviços de urgência em Portugal. O utente faleceu após aguardar mais de 10 horas por assistência, um intervalo que o Gabinete Sénior — Associação de Apoio Jurídico e Social classifica como inaceitável, independentemente da afluência do serviço.

Медицинская помощь в скорой помощи
Photo: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Медицинская помощь в скорой помощи

O caso, que ocorreu na última terça-feira, revela a fragilidade de um sistema onde a triagem — neste caso, a pulseira amarela — não garante a monitorização contínua do paciente. O homem deu entrada no hospital pelas 17h00 com vómitos e dores abdominais. Apenas às 4h00 da manhã seguinte foi chamado para observação médica, momento em que já não respondia e foi encontrado inconsciente na sala de espera. Embora a administração hospitalar sublinhe que o óbito ocorreu na sala de reanimação e não na sala de espera, e que as comorbilidades do paciente (incluindo um AVC anterior) não permitiam prever o desfecho, o facto de ter passado dez horas sem reavaliação clínica é o ponto central da indignação.

Para o Gabinete Sénior, este não é um incidente isolado, mas um sintoma de urgências sobrelotadas onde idosos, muitas vezes sozinhos, ficam invisíveis enquanto esperam. A associação argumenta que, embora o quadro legal português já preveja a proteção da terceira idade, existe uma falha na conversão desses direitos em procedimentos obrigatórios e aplicáveis no terreno.

A associação propõe, por isso, a implementação de normas concretas para quem tem 65 ou mais anos, focadas em transformar o "direito formal" em "acesso real". Entre as medidas sugeridas destacam-se:

  • Vigilância ativa: Substituir a simples verificação de presença por rondas periódicas de profissionais de saúde para monitorizar o estado clínico na sala de espera.
  • Reavaliação obrigatória: Estabelecer que doentes com pulseira amarela que aguardem mais de 60 minutos tenham os sinais vitais medidos novamente, com possibilidade de alteração da cor da triagem.
  • Prioridade efetiva: Garantir prioridade no atendimento dentro do mesmo nível de triagem, especialmente para pessoas acima dos 80 anos ou em situação de dependência, conforme o Estatuto da Pessoa Idosa.
  • Apoio humano e logístico: Garantir o direito a acompanhante, sinalizar idosos que chegam sozinhos para contacto com familiares ou cuidadores e assegurar condições básicas de dignidade (cadeiras adequadas, água, alimentação e medicação habitual).
  • Transparência: Publicar os tempos de espera discriminados por cor de triagem e faixa etária, permitindo o escrutínio público e da Entidade Reguladora da Saúde.

A situação já motivou a abertura de inquéritos tanto por parte da ULS do Algarve como da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), procurando apurar as circunstâncias exatas da morte. O caso expõe a necessidade urgente de se questionar não apenas a falta de recursos, mas a forma como a prioridade clínica é gerida quando o tempo de espera excede largamente os limites previstos para a segurança do paciente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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