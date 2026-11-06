Honorik, o híbrido de vison e doninha da URSS

Na União Soviética dos anos 1970, a busca por uma alternativa viável ao caro e difícil de criar zibelino impulsionou um experimento de seleção genética. O objetivo era criar um híbrido que combinasse a beleza do pelo do vison europeu com outras características para produzir um material de aparência semelhante à da lontra, mas com custo de produção reduzido. O resultado desse cruzamento foi o honorik.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хорёк в зимнем лесу

O surgimento desse animal está ligado às exigências econômicas da época. No início da década de 1970, especialistas cruzaram o vison europeu com doninhas das estepes e da floresta. O nome "honorik" é uma composição fonética derivada dos termos russos para doninha (khor) e vison (norka). Visualmente, o híbrido apresentava uma pelagem escura e densa, com a textura sedosa característica do vison, além de uma borda clara nas orelhas, traço herdado da doninha. Chapéus confeccionados com esse material imitavam a aparência do zibelino, mas custavam aproximadamente metade do preço, tornando-os acessíveis a um público mais amplo.

Barreiras biológicas e ecológicas

A longevidade do projeto foi limitada por obstáculos biológicos fundamentais. O honorik é um híbrido de primeira geração, o que impõe restrições reprodutivas severas. Os machos são estéreis, e os tentativos cruzamentos entre fêmeas do híbrido e doninhas raramente produziam descendentes com a mesma qualidade superior de pelagem.

Além da esterilidade, a produção dependia constantemente do aporte de indivíduos de visão europeu. No entanto, a população selvagem dessa espécie começou a declinar drasticamente, levando à sua inclusão na Lista Vermelha. A necessidade de restaurar a população de visons para sustentar a seleção genética tornou-se economicamente inviável, pois os custos de manutenção superariam os ganhos, tornando o processo mais oneroso do que a criação tradicional de lontras.

Legado e realidade atual

Ao final da década de 1980 e início dos anos 90, o setor de criação de peles na URSS entrava em declínio, simultaneamente ao crescimento do mercado de tecidos sintéticos acessíveis. Nesse contexto, o projeto do honorik foi definitivamente descontinuado.

Hoje, embora hibridizações naturais ocorram ocasionalmente na natureza, a disponibilidade comercial de honorik é praticamente nula. Especialistas alertam que a maioria dos animais vendidos como "híbridos raros" são, na verdade, apenas doninhas de cor escura. Mesmo quando um verdadeiro híbrido é encontrado, seu comportamento reflete o temperamento feroz herdado do visão europeu selvagem. Esses animais demonstram extrema dificuldade em se adequarem ao convívio doméstico, apresentando baixa sociabilidade com humanos e uma resistência significativa ao processo de domesticação.