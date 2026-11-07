Ursos-grisos no Yellowstone registram terceira morte recorde e disputam status de proteção federal

A população de ursos-grisos no ecossistema do Greater Yellowstone enfrenta um cenário de vulnerabilidade acentuada. Dados divulgados pela organização Earthjustice indicam que este é o terceiro ano consecutivo em que a mortalidade da espécie atinge recordes históricos, com mais de 80 indivíduos mortos até o momento, número que especialistas preveem que crescerá até o encerramento do ciclo anual.

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Fatores materiais e a pressão antrópica

A análise dos óbitos revela que a atividade humana é o vetor predominante de mortalidade. Pelo menos 50 mortes estão diretamente ligadas a impactos antropogênicos, enquanto outros 15 casos seguem sob investigação. Esse aumento nos conflitos não é um evento isolado, mas a consequência de alterações concretas no habitat que forçam os animais a deslocarem-se para áreas de risco.

Três eixos materiais explicam a mudança de comportamento dos ursos: a instabilidade climática, com invernos mais curtos e verões anômalos que desregulam o ciclo biológico; a escassez de recursos alimentares, especificamente a queda drástica na colheita de pinhões, base da dieta outonal; e a expansão da pecuária em territórios de predadores, onde a presença de gado resulta frequentemente na eliminação dos animais.

A disputa jurídica e o status de proteção

O cenário de perdas populacionais coincide com um debate político sobre a gestão da espécie. Atualmente protegidos pelo Endangered Species Act (ESA), os ursos-grisos podem ter seu regime de gestão alterado. O governo dos Estados Unidos avalia a possibilidade de transferir o controle da população para as autoridades estaduais das Montanhas Rochosas do Norte.

Organizações como o Sierra Club e WildEarth Guardians argumentam que a fragilidade reprodutiva da espécie — que se reproduz lentamente — torna qualquer redução no controle federal perigosa neste momento de mortalidade recorde. Para esses grupos, a descentralização da gestão poderia comprometer décadas de esforços de recuperação populacional.

Dinâmicas de território e coexistência

Paralelamente à alta mortalidade, observa-se a tentativa de expansão dos ursos para áreas de ocupação histórica. O Departamento de Peixes e Vida Selvagem de Idaho confirmou a presença de um urso-griszo adulto e saudável na Floresta Nacional Coeur d'Alene, região onde os avistamentos eram raros. Segundo a WildEarth Guardians, esse movimento indica que os animais buscam recuperar territórios ancestrais, o que reforça a necessidade de proteção em vez de desregulamentação.

A diluição das fronteiras entre a zona selvagem e a área urbana exige a revisão das práticas de coexistência. O deslocamento dos ursos em direção a assentamentos humanos é motivado pela fome e pela degradação dos ecossistemas, e não por agressividade inerente. Para mitigar os conflitos, especialistas apontam a necessidade de medidas concretas: gestão rigorosa de resíduos, uso de cercas elétricas para a proteção do gado e protocolos de segurança rigorosos para turistas e residentes em áreas limítrofes.