Atividade de esquilos no inverno depende de drey bem construído

Em meio ao silêncio branco dos parques urbanos e florestas durante o inverno, as raposas-cacheiro (no Brasil, mais comumente associadas às espécies de esquilos vermelhos ou cinzentos que vivem nas copas) apresentam um comportamento que desafia a noção de hibernação. Elas não param de se movimentar pelas ramificações cobertas de neve. Essa atividade contínua levanta uma questão estrutural: como esses pequenos mamíferos mantêm a homeostase térmica em noites gélidas, especialmente quando não há cavidades naturais disponíveis? A resposta reside em sua capacidade de engenharia biológica: a construção do drey, um abrigo ativo que funciona como um isolante térmico preciso.

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A arquitetura do refúgio

Quando a ausência de um oco natural ou de um antigo ninho de pica-pau obriga o animal a criar seu próprio habitat, ele constrói o que a biologia chama de drey. Para um observador no solo, a estrutura pode parecer apenas um acúmulo desordenado de folhas secas, confundível com um ninho de ave abandonado. No entanto, trata-se de uma esfera fechada, fundamentalmente diferente dos ninhos em forma de taça usados por aves. O acesso ocorre por uma pequena abertura lateral, que em temperaturas extremamente baixas pode ser vedada pelo próprio animal. Esses abrigos são tipicamente fixados em bifurcações de galhos robustos ou junto ao tronco principal, a vários metros do chão, garantindo estabilidade mecânica contra o vento. Organizações de conservação, como a Woodland Trust, frequentemente destacam essa característica como essencial para a sobrevivência em climas temperados frios.

Mecânica do isolamento térmico

É crucial compreender que o drey não gera calor. Não há fonte de energia externa; o único 'aquecedor' é o metabolismo do próprio esquilo. A eficácia da estrutura depende exclusivamente de sua capacidade de reter a energia térmica corporal. O funcionamento do ninho baseia-se em dois princípios de construção:

Armazón externo: uma trama de gravetos e galhos que define a forma esferoidal e bloqueia o fluxo de ar direto, protegendo o interior das rajadas.

uma trama de gravetos e galhos que define a forma esferoidal e bloqueia o fluxo de ar direto, protegendo o interior das rajadas. Forro interno: uma camada densa composta por musgo, grama seca, lã, penas e casca triturada. Esta mistura cria bolsilhas de ar estático, funcionando de maneira análoga a um garrafa térmica (termos), minimizando a troca de calor com o ambiente externo.

A precisão deste processo foi documentada por Stefan Bosch e Peter Lurz, publicados na revista Hystrix. Utilizando câmeras ocultas, eles registraram um esquilo na Alemanha passando três dias inteiramente dedicado à manutenção e construção do ninho. O animal alternava meticulosamente entre a coleta de materiais e sua disposição, buscando uma densidade e maciez ótimas para o sono. Notavelmente, mesmo quando encontra um oco já existente, o esquilo ainda insere este forro macio, demonstrando que a simples presença de uma cavidade não elimina a necessidade de isolamento térmico ativo.

Fisiologia e estratégia invernal

A atividade ininterrupta durante o inverno não é um luxo, mas uma exigência metabólica. O esquilo comum precisa se alimentar regularmente para sustentar sua temperatura corporal. Durante os dias frios, ele sai para buscar sementes, nozes e recuperar os estoques de alimento enterrados no outono, uma estratégia de 'caça' passiva que garante a caloria necessária.

Há também uma preparação fisiológica e comportamental específica para o frio extremo. O pelagem torna-se consideravelmente mais espessa, e as almofadas dos pés cobrem-se com uma densa camada de pelos, reduzindo o contato direto com superfícies geladas. Em casos de tempestades severas ou frio extremo, o esquilo pode permanecer no ninho por dias, entrando em um estado de sono profundo que preserva energia. A temperatura interna de um drey bem habitado é significativamente superior à temperatura ambiente, o que permite ao animal economizar os recursos energéticos que seriam gastos na termogênese constante.

Além disso, a raridade de um único abrigo sugere uma estratégia de redundância. Os esquilos mantêm vários ninhos de reserva, o que permite fuga rápida de predadores ou refúgio temporário se a rota até o abrigo principal estiver bloqueada. Um drey bem construído pode servir ao mesmo animal por vários anos, evidenciando a durabilidade da estrutura natural.

Observar essa dinâmica no inverno oferece uma compreensão mais profunda do equilíbrio das ecossistemas urbanos. O que parece ser uma pilha de detritos na copa da árvore é, na realidade, uma instalação projetada com precisão funcional, um sistema de suporte de vida sem o qual a presença dessas criaturas no habitat florestal seria insustentável.