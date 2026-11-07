Manifestantes invadem canteiro de obras de data center da Microsoft em Amsterdã

A corrida global pela supremacia da Inteligência Artificial (IA) encontrou um obstáculo físico e político na Europa. Nesta sexta-feira (6), mais de 100 manifestantes invadiram o canteiro de obras de um centro de dados da Microsoft em Amsterdã, transformando o local de construção em um palco de protestos com danças, balões e escaladas em guindastes. O ato não foi isolado: trata de-se do pontapé inicial de uma campanha coordenada pela coalizão Stop Dirty Data Centres, com mobilizações previstas em 16 países.

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O cerne do conflito não é a tecnologia em si, mas o custo invisível de sua manutenção. Para os ativistas, a infraestrutura necessária para sustentar a IA — servidores massivos que exigem refrigeração constante e energia ininterrupta — está consumindo recursos hídricos e elétricos em uma escala insustentável, competindo diretamente com as necessidades básicas de comunidades locais e metas climáticas globais. "Esses centros de dados estão destruindo o nosso mundo", afirmou o manifestante Sam van der Beek à Reuters, sintetizando a percepção de que a nuvem digital tem um impacto terreno devastador.

A escala do investimento em jogo é colossal. A Pure Data Centres, proprietária do terreno em Amsterdã, prevê um aporte de mais de US$ 1 bilhão no empreendimento. Enquanto a empresa e a Microsoft pedem a saída pacífica dos manifestantes e se dizem abertas ao diálogo, a coalizão ambientalista impõe uma condição clara: a suspensão de grandes projetos até que governos estabeleçam regras rigorosas de implantação. O objetivo não é frear a inovação, mas tirar a expansão dos data centers de uma zona de anarquia regulatória.

Este impasse coloca a União Europeia em um dilema estratégico. Henna Virkkunen, responsável pela área de tecnologia da UE, admitiu a necessidade de a Europa desenvolver sua própria capacidade computacional para não ficar refém de potências como Estados Unidos e China. No entanto, ela reconheceu que a inovação não pode resultar em apagões ou contas de energia disparadas para o cidadão comum.

O cenário na Holanda — que já abriga cerca de 200 centros de dados — reflete uma tendência global de resistência. A pressão já se manifesta em outras frentes: na Finlândia, o Google enfrenta investigações criminais por danos ambientais; na Itália e em Portugal, as exigências regulatórias estão sendo endurecidas; e no Reino Unido, a própria Microsoft recuou em um projeto devido a gargalos de infraestrutura.

O que começou como uma ocupação de canteiro de obras em Amsterdã sinaliza que a infraestrutura da IA deixou de ser um tema puramente técnico para se tornar uma questão de segurança social e ambiental. Com marchas programadas para Dublin e Varsóvia, o movimento tenta forçar as Big Techs a internalizar os custos ecológicos de sua expansão, transformando a "nuvem" em algo concreto, mensurável e, acima de tudo, regulamentável.