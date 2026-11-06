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Museu das Amazônias reabre em Belém com foco em biodiversidade e crise climática

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O Museu das Amazônias (MAZ), localizado no Complexo Porto Futuro em Belém, reabriu suas portas nesta quarta-feira, 4. O espaço havia sido fechado temporariamente para a implementação de duas novas exposições, e agora volta a receber o público com entrada gratuita, mediante reserva prévia de ingressos.

Музей Амазонки в Бразилии
Photo: archdaily.com by Мануэль Са is licensed under Free More Info
Музей Амазонки в Бразилии

Mais do que uma simples reabertura, a movimentação reflete a preparação intensiva do Governo do Pará para a COP30. O museu, inaugurado em outubro de 2025, não é apenas um depósito de artefatos, mas parte de um projeto maior de infraestrutura cultural e simbólica da região. O projeto contou com um aporte de R$ 10 milhões em recursos não reembolsáveis do BNDES, via Fundo Cultural, que viabilizou desde a expografia até a estruturação de um modelo de governança e sustentabilidade financeira.

No térreo, a exposição permanente Amazônias no Plural tenta romper a visão simplista da floresta. O percurso vai da geologia aos saberes tecnológicos de povos tradicionais, passando por cultura alimentar e migrações. O ponto de maior peso emocional, porém, é o memorial dedicado aos defensores da Amazônia, que imortaliza figuras como a irmã Dorothy Stang, o jornalista Dom Phillips, o indigenista Bruno Pereira e Dom José Luis Azcona — um lembrete concreto dos riscos reais enfrentados por quem protege o bioma.

Já no mezanino, o foco se expande para a crise climática global com a mostra temporária Água, Pantanal, Fogo. Através das lentes de Luciano Candisani e Lalo de Almeida, a exposição conecta a Amazônia ao Pantanal, expondo as cicatrizes dos incêndios de 2020 e 2024. A escolha do tema tira o museu da zona de conforto contemplativa e o coloca como um espaço de reflexão sobre a escassez hídrica e a interdependência dos ecossistemas brasileiros.

Estruturalmente, o MAZ dispõe de dois espaços expositivos (de 950 m² e 500 m²), além de loja, sala educativa e uma sala multiuso modular com capacidade para 130 pessoas, consolidando-se como um hub de disseminação de conhecimento técnico e cultural no coração de Belém.

Com informações da BNDES

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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