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PJ de Guiné-Bissau neutraliza tráfico de 1,138 kg de cocaína por engolimento

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A Polícia Judiciária (PJ) de Guiné-Bissau neutralizou, em 2 de novembro de 2026, uma tentativa de tráfico internacional de entorpecentes através do método de engolimento de cápsulas. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, em Bissau, resultando na detenção de um cidadão de nacionalidade luso-guineense, de 40 anos, que se encontrava no momento do embarque para um voo com destino a Lisboa, fazendo escala em Casablanca, operado pela companhia aérea Royal Air Maroc.

Os agentes da Unidade Nacional de Combate à Droga da PJ identificaram o suspeito durante procedimentos de rotina voltados à prevenção e ao combate ao tráfico de estupefacientes na infraestrutura aeroportuária. As apurações investigativas subsequentes confirmaram que o indivíduo transportava internamente 100 cápsulas contendo cocaína, com um peso bruto total de aproximadamente 1,138 quilogramas. A Polícia Judiciária destaca que essa modalidade de transporte, conhecida como "correio de drogas", apresenta um risco elevado para os indivíduos envolvidos devido à possibilidade de ruptura das cápsulas no organismo, o que pode levar a consequências fatais.

Em conformidade com o procedimento legal estabelecido, o detido foi encaminhado ao Ministério Público na quarta-feira, 4 de novembro, para a realização do primeiro interrogatório judicial e para a aplicação das medidas de coação pertinentes previstas na legislação guineense.

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