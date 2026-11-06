Pânico toma conta de Ka-Tembe: sumiço de alunos entre seis e nove anos deixa famílias em alerta

Moradores do distrito da Ka-Tembe manifestam profunda preocupação face ao desaparecimento misterioso de crianças em idade escolar, com idades compreendidas entre os 6 e os 9 anos. O fenómeno, descrito como sem precedentes na região, tem gerado um clima de angústia entre pais e encarregados de educação.

Photo: commons.wikimedia.org by Stig Nygaard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мозамбик

Um dos casos mais recentes envolve um menino com menos de sete anos, aluno da 1.ª classe na Escola Básica de Chamissava. A situação é agravada pela incerteza sobre o paradeiro das crianças que já desapareceram.

Modus operandi e suspeitas

Relatos partilhados entre a comunidade, inclusive através de grupos de WhatsApp, indicam que o aliciamento ocorre nas proximidades das unidades escolares. Segundo informações circulantes entre os residentes:

Um jovem não residente é o principal suspeito;

O indivíduo estaria a utilizar uma viatura de cor preta (matrícula não identificada);

(matrícula não identificada); São utilizados doces e promessas de presentes para atrair as crianças.

Contexto de insegurança no distrito

A comunidade associa a vulnerabilidade do distrito ao seu crescimento populacional e à dinâmica imobiliária recente. Além do novo flagelo do rapto de menores, os residentes apontam que os assaltos a residências e estabelecimentos comerciais já representavam uma fonte de inquietação na zona.

Medidas preventivas e exigências às autoridades

Face ao risco, recomenda-se que as famílias reforcem a vigilância e instruam as crianças a não aceitar doces, conversas ou boleias de estranhos.

Simultaneamente, há um apelo urgente às autoridades policiais para a implementação de um plano de patrulhamento efetivo e permanente no perímetro das escolas do distrito, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos e nos trajetos pedonais mais vulneráveis.