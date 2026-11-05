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Marília Mendonça mantém presença no topo das paradas cinco anos após morte

Sociedade » Showbiz

Cinco anos se passaram desde que um acidente aéreo interrompeu a vida de Marília Mendonça aos 26 anos, mas a "Rainha da Sofrência" recusa-se a virar apenas uma memória nostálgica. O que vemos hoje não é apenas a manutenção de um fã-clube, mas a prova de que a artista deixou uma infraestrutura musical que continua operando e crescendo, mesmo sem a sua presença física.

Марилиа Мендоса - бразильская певица
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://www.youtube.com/channel/UC11JFCoslUUMTuAsUPH8RdQ?, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Марилиа Мендоса - бразильская певица

Os números, destacados em reportagem do SBT News, são brutais em sua magnitude: mais de 12 bilhões de reproduções no Spotify e 20 bilhões de visualizações no YouTube. No entanto, o dado que realmente revela a profundidade do impacto de Marília não está no consumo passivo do público, mas na validação de seus pares. Segundo o Ecad, as composições de Marília continuam entre as mais executadas e regravadas do país.

Isso muda a percepção do evento: Marília não foi apenas uma intérprete fenomenal, mas uma arquiteta do sertanejo moderno. Com 349 obras registradas, ela criou um catálogo que serve de base para outros artistas. Músicas como "Até Você Voltar", "Faça Ela Feliz" e "Calma" não são apenas hits; são ferramentas de trabalho que outros cantores usam para alcançar o sucesso, mantendo a caneta de Marília ativa no mercado.

A força desse repertório é exemplificada por "Leão", lançada no projeto póstumo Decretos Reais (2022). A faixa não foi apenas um sucesso momentâneo, mas dominou o Spotify Brasil entre 2014 e 2023, permanecendo mais de 500 dias consecutivos no Top 200. É um fenômeno de permanência raro, que mostra que a música de Marília consegue dialogar com novas gerações que sequer a viram no palco.

A tragédia de 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga (MG), onde morreram a cantora, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, além dos pilotos Geraldo Martins de Medeiros Júnior e Tarciso Pessoa Viana, causou um choque nacional. Mas, para além da comoção, a morte de Marília evidenciou o quanto ela havia alterado a geometria do gênero musical.

Nascida em Cristianópolis (GO), ela começou a compor aos 12 anos e, antes de ser a estrela, foi a mente por trás de sucessos de Jorge & Mateus e Henrique & Juliano. Quando assumiu o microfone com hits como "Infiel" e "Alô Porteiro", Marília não estava apenas cantando; ela estava consolidando o "feminejo". Ao colocar a perspectiva feminina, a independência e a dor da mulher no centro da narrativa, ela quebrou a hegemonia masculina do sertanejo, abrindo portas para que outras mulheres deixassem de ser coadjuvantes.

Atualmente, a voz de Marília continua a chegar ao público através de lançamentos estratégicos. Recentemente, a "Música do Léo", escrita durante a gravidez de seu filho com Murilo Huff, foi lançada oficialmente, integrando a série documental Marília Mendonça: Sentimento Louco (Prime Video).

O fato de Marília Mendonça continuar no topo das paradas cinco anos após sua morte não é um milagre do algoritmo, mas a consequência de ter construído um corpo de trabalho com substância técnica e emocional. O legado não está na tragédia, mas naquelas 349 composições que continuam a ditar o ritmo do Brasil.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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