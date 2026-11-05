FGC confirma acesso não autorizado a dados de clientes

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) confirmou a ocorrência de um acesso não autorizado aos seus sistemas, resultando no comprometimento de dados pessoais de clientes cadastrados em processos de pagamento de garantias. Foram expostos nomes, endereços de e-mail e datas de nascimento. A entidade informou que a invasão foi detectada em 26 de outubro, data em que iniciou os protocolos de contenção e proteção de registros.

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Até o momento, o FGC afirma não ter encontrado evidências de que as informações tenham sido divulgadas ou utilizadas indevidamente, nem de que tenham ocorrido prejuízos financeiros diretos. A investigação permanece aberta para apurar se houve a extração (cópia) de dados ou o compartilhamento com terceiros. A autoria do ataque e a extensão total do incidente ainda não foram estabelecidas.

Como medida procedimental, o incidente foi comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão responsável pela fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O FGC relatou a adoção de medidas emergenciais para restringir acessos e preservar evidências digitais, contando com o apoio de especialistas técnicos.

A vulnerabilidade ocorre em um período de alta atividade operacional do Fundo, que administra o ressarcimento de depositantes de instituições sob intervenção ou liquidação extrajudicial do Banco Central. Atualmente, o FGC conduz pagamentos relacionados ao Banco Master, Will Bank e Banco Pleno, com um volume total estimado de desembolsos de R$ 51,8 bilhões, distribuídos da seguinte forma:

Banco Master: R$ 40,6 bilhões

R$ 40,6 bilhões Will Bank: R$ 6,3 bilhões

R$ 6,3 bilhões Banco Pleno: R$ 4,9 bilhões

O FGC declarou que não há informações de que o acesso irregular tenha afetado os recursos destinados aos pagamentos ou alterado a liberação das garantias. Contudo, diante do risco de engenharia social utilizando os dados expostos, a entidade alertou os clientes contra tentativas de fraude.

A instituição reiterou que não solicita senhas, códigos de autenticação ou a instalação de aplicativos, nem exige pagamentos antecipados via Pix ou transferências para a liberação de valores. O Fundo também destacou que não realiza contatos via WhatsApp ou SMS, recomendando o uso exclusivo de seus canais oficiais.

O Fundo Garantidor de Créditos, associação privada criada em 1995, opera com a cobertura de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, limitado ao teto global de R$ 1 milhão a cada quatro anos.