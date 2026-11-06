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PF deflagra operação contra rede que recrutava brasileiras para exploração sexual em Israel

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A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5 de novembro), uma operação para desarticular um grupo suspeito de recrutar mulheres brasileiras com a promessa de trabalho em Israel, mas que, na realidade, as submeteria à exploração sexual.

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O processo investigativo teve início em 2025, fundamentado em dados e informações compartilhadas pela Polícia de Israel. O intercâmbio de inteligência entre as forças de segurança dos dois países permitiu a identificação da rede de recrutamento e a estruturação do inquérito no Brasil.

No momento, a operação visa a execução de mandados para a coleta de provas e a identificação de todos os envolvidos na cadeia de aliciamento. O foco da apuração reside em distinguir a natureza do recrutamento e as condições reais impostas às vítimas ao chegarem ao território israelense.

A investigação segue em curso para determinar a extensão da rede criminosa e a quantidade exata de brasileiras afetadas por esse esquema.

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