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Tubarão-frade: estudo aponta comportamento social complexo na espécie

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Por décadas, o comportamento dos tubarões-branco-vermelhos (ou baleias, conhecidos em português como tubarão-branco-vermelho ou simplesmente tubarão-baleia, mas no contexto original 'basking shark', que em português é Cetorhinus maximus) foi descrito por biólogos como uma existência solitária. Esses animais, que se movem por vastas extensões do oceano em busca de plâncton, raramente eram vistos em grupos. No entanto, a ocorrência periódica de grandes aglomerações perto da superfície desafiou essa visão isolada. Um novo estudo, cujos resultados foram divulgados pelo Earth. com, sugere que o movimento desses predadores não é impulsionado apenas pela fome, mas por um fator menos evidente: uma atração por interações com outros indivíduos da mesma espécie.

Водоворот акул
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Водоворот акул

A modelagem digital da vida oceânica

Para decifrar o que leva esses supostos "solitários” a se reunirem, Chelsea Gray, da Irish Basking Shark Working Group, em parceria com a George Mason University, recorreu à modelagem computacional. Os pesquisadores construíram um ambiente virtual que imitava as condições específicas da costa da ilha Inishowen, na Irlanda, um local tradicional onde esses animais costumam ser observados em grupo.

Nessa simulação, foram inseridos 200 tubarões virtuais. O modelo abrangeu um extenso período de dados climáticos e de recursos, variando de abril a outubro entre 1982 e 2018. As entidades virtuais foram programadas com capacidades sensoriais específicas: podiam detectar presas num raio de 10 quilômetros e a presença de outros tubarões em distâncias de até 20 quilômetros.

Além do instinto alimentar

Para isolar as variáveis do experimento, a equipe testou quatro cenários comportamentais distintos. O primeiro simulava a busca exclusiva por comida. O segundo priorizava o desejo de estar perto de outros indivíduos (o fator social). O terceiro combinava ambos os elementos — alimento e proximidade social. Por fim, o quarto cenário representava um movimento aleatório, sem direcionamento específico.

Ao comparar os resultados da simulação com anos de observações reais, emergiu um padrão claro. Ficou evidente que os tubarões não nadam apenas em direção à fonte de alimento mais abundante. O cenário que melhor replicou a realidade observada foi aquele em que os animais consideravam simultaneamente a presença de comida e a proximidade de outros tubarões. Sem essa "atração social”, as formações de grupo ocorriam com menos intensidade. Por outro lado, uma orientação estritamente alimentar resultava em um número excessivo de aglomerados, algo que não corresponde à dinâmica natural observada no oceano.

O silêncio como condição de sobrevivência

Os pesquisadores formularam uma hipótese intriguing: para se localizar mutuamente em águas turvas ou em grandes distâncias, os tubarões-branco-vermelhos podem estar utilizando sinais acústicos. Essa possibilidade carrega implicações práticas significativas para a conservação da espécie.

"Se a hipótese da comunicação acústica for confirmada, isso significará que o ruído antropogênico — o zumbido dos navios e as atividades industriais no oceano — pode impedir que os tubarões não apenas encontrem alimento, mas também mantenham contato com outros indivíduos”, observam os autores do trabalho.

Embora o impacto direto do ruído não tenha sido testado especificamente nesta pesquisa, os dados ajudam a compreender os complexos mecanismos comportamentais desses animais antigos. Para operadores navais e ecologistas, a mensagem é clara: preservar a "silenciosidade” natural dos oceanos pode ser crucial para sustentar as conexões sociais naturais entre os habitantes das profundezas.

Para Chelsea Gray, o uso de modelos computacionais abre novos horizontes no estudo da vida discreta desses gigantes marinhos, permitindo prever como eles reagem às mudanças no ambiente sem a necessidade de intervir diretamente em seus hábitos.”

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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