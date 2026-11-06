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A cena poética esconde um conflito brutal: borboletas buscam recursos nos olhos de répteis na Amazônia

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Nas profundezas da floresta amazônica, ocorre um fenômeno que, à primeira vista, sugere uma interação poética entre espécies: nuvens de borboletas tropis coloridas orbitam as cabeças de tartarugas fluviais, buscando pousar o mais próximo possível dos olhos dos répteis. No entanto, a observação de campo realizada pelo biólogo Aaron Pomerantz, no Peru, revela que essa cena não é fruto de um comportamento social, mas sim de uma necessidade bioquímica rigorosa.

Черепаха мата-мата в Амазонке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Черепаха мата-мата в Амазонке

A chave para entender esse comportamento reside na escassez de recursos minerais no ecossistema amazônico. Segundo Phil Torres, especialista do centro de pesquisa do Parque Nacional de Tambopata, o sódio é um recurso crítico e raro nas florestas tropicais, especialmente para animais com dietas baseadas em vegetais. Para as borboletas, a obtenção de sais é uma questão de sobrevivência.

As tartarugas fluviais-amarelas (Podocnemis unifilis) possuem a necessidade biológica de manter a córnea hidratada sob a exposição solar, secretando continuamente lágrimas. Esse fluido ocular possui uma alta concentração de sais, transformando as glândulas lacrimais dos répteis em verdadeiros "poços de minerais" que as borboletas exploram sistematicamente.

Embora a relação possa ser interpretada como uma forma de simbiose, a vantagem é assimétrica. Enquanto as borboletas obtêm micronutrientes essenciais, as tartarugas recebem, em troca, uma limpeza superficial da área ocular. O ponto crucial dessa interação é a tolerância do réptil: as tartarugas permitem a aproximação das borboletas devido ao seu comportamento discreto e silencioso. Em contrapartida, abelhas, que buscam o mesmo recurso mineral, são frequentemente repelidas pelas tartarugas, que reagem com irritação ao zumbido e à insistência desses insetos.

A busca por fontes líquidas de sódio

Diferente de primatas ou papagaios, que conseguem extrair minerais ingerindo terra ou lambendo argila, as borboletas dependem de fontes líquidas para a absorção de sódio. Essa dependência as leva a monitorar diversos organismos que expelem excesso de sal.

Além das tartarugas, os pesquisadores observaram que jacarés também servem como fonte, já que esses répteis eliminam o excesso de sal do organismo através de glândulas lacrimais. Até mesmo seres humanos, como turistas ou pesquisadores, tornam-se alvos de interesse das borboletas devido ao suor salino acumulado na pele.

O que parece ser um momento de harmonia estética na natureza é, na realidade, a manifestação de um mecanismo de adaptação química. A cena ilustra como a carência de um único elemento na dieta pode moldar comportamentos complexos e criar interações inusitadas entre espécies biologicamente distantes.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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