Ataques a embarcações no Estreito de Gibraltar e a cognição das orcas

A imagem da orca como um gigante marinho dócil foi, em grande parte, construída por espetáculos em aquários, onde eram apresentadas como golfinhos inteligentes e quase domesticados. No entanto, a realidade selvagem revela um predador de topo, sem inimigos naturais. Nem tubarões, nem outras baleias arriscam confrontos com esses mamíferos, que possuem estruturas sociais complexas, dialetos próprios e uma capacidade notável de aprender novos comportamentos rapidamente.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Косатка в океане

O fenômeno do Estreito de Gibraltar

Desde 2020, a atenção de pesquisadores se volta para o Estreito de Gibraltar, onde um grupo específico de orcas começou a exibir um comportamento incomum: ataques deliberados a iates e lanchas. Até o outono de 2025, foram registrados mais de 500 incidentes. O gesto observado é preciso: os animais golpeiam diretamente o mecanismo do leme, retirando a capacidade de manobra da embarcação.

Biólogos notaram que, se anteriormente o interesse cessava após a quebra do leme, recentemente a persistência aumentou. Houve relatos de perseguições que duraram horas, deixando as tripulações vulneráveis diante de predadores de dez toneladas. Como os cientistas identificam individualmente cada membro desse grupo, descarta-se a hipótese de agressão aleatória de animais selvagens; trata-se de ações coordenadas de um grupo consciente.

Estratégia e cognição

A superioridade da orca sobre os tubarões não reside apenas na força física — com até 10 metros de comprimento e 50 dentes potentes -, mas na inteligência coletiva. Ao caçar tubarões, as orcas aplicam um plano rigoroso: derrubam o peixe de costas, induzindo-o à imobilidade tônica (um estado de paralisia), para então extrair o órgão mais nutritivo, o fígado.

Essa complexidade cognitiva se reflete em três pilares: dialetos regionais que impedem a comunicação entre populações de oceanos diferentes; a habilidade de imitar entonações da fala humana; e tradições culturais de caça que são transmitidas entre gerações, sem interferência de outros grupos.

O papel do matriarcado e as hipóteses comportamentais

A estrutura social da orca é baseada no matriarcado. A liderança não pertence ao macho mais forte, mas à fêmea mais experiente. Como um dos poucos mamíferos que passam pela menopausa, as fêmeas idosas podem viver até 90 anos, atuando como guardiãs do conhecimento, guiando o grupo até áreas de alimentação e instruindo os jovens. Portanto, qualquer novo hábito, como os ataques a embarcações, provavelmente é iniciado ou validado pelas matriarcas.

Uma das teorias para explicar esses ataques é a "teoria da moda". Já foi observado que orcas adotam hábitos efêmeros que se espalham pelo grupo e depois desaparecem, como ocorreu nos anos 80, quando usavam peixes mortos na cabeça como se fossem "chapéus de salmão" — comportamento que ressurgiu em 2024. Os golpes nos lemes poderiam ser, portanto, uma brincadeira que agradou aos jovens e foi aceita pelos adultos.

Contudo, existem explicações contextuais mais severas. O intenso tráfego no Estreito de Gibraltar gera estresse acústico, enquanto a redução nas populações de atum pode estar impulsionando a agressividade por competição de recursos. Além disso, a capacidade emocional desses animais é documentada: há registros de uma fêmea que manteve o corpo de seu filhote morto à superfície por 17 dias, indicando um processo de luto. A agressividade atual pode ser, assim, uma resposta a um ambiente hostil.

Recomendações e convivência

Especialistas recomendam que navegadores, ao serem abordados por orcas, adotem duas medidas: reduzir a velocidade ao máximo ou parar completamente, retirando as mãos do leme. A ausência de resistência e movimento pode fazer com que os animais percam o interesse. A orientação é contatar serviços de resgate e, se possível, filmar a interação para auxiliar os estudos científicos.

O impasse em Gibraltar persiste, pois fechar uma rota comercial vital é inviável e afastar as orcas de seu território nativo é impossível. Enquanto a ciência não define a causa exata dessa "guerra", a cautela e o respeito aos donos das profundezas tornam-se a única via para os navegantes.