Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Ataques a embarcações no Estreito de Gibraltar e a cognição das orcas

Sociedade » Curiosidades

A imagem da orca como um gigante marinho dócil foi, em grande parte, construída por espetáculos em aquários, onde eram apresentadas como golfinhos inteligentes e quase domesticados. No entanto, a realidade selvagem revela um predador de topo, sem inimigos naturais. Nem tubarões, nem outras baleias arriscam confrontos com esses mamíferos, que possuem estruturas sociais complexas, dialetos próprios e uma capacidade notável de aprender novos comportamentos rapidamente.

Косатка в океане
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косатка в океане

O fenômeno do Estreito de Gibraltar

Desde 2020, a atenção de pesquisadores se volta para o Estreito de Gibraltar, onde um grupo específico de orcas começou a exibir um comportamento incomum: ataques deliberados a iates e lanchas. Até o outono de 2025, foram registrados mais de 500 incidentes. O gesto observado é preciso: os animais golpeiam diretamente o mecanismo do leme, retirando a capacidade de manobra da embarcação.

Biólogos notaram que, se anteriormente o interesse cessava após a quebra do leme, recentemente a persistência aumentou. Houve relatos de perseguições que duraram horas, deixando as tripulações vulneráveis diante de predadores de dez toneladas. Como os cientistas identificam individualmente cada membro desse grupo, descarta-se a hipótese de agressão aleatória de animais selvagens; trata-se de ações coordenadas de um grupo consciente.

Estratégia e cognição

A superioridade da orca sobre os tubarões não reside apenas na força física — com até 10 metros de comprimento e 50 dentes potentes -, mas na inteligência coletiva. Ao caçar tubarões, as orcas aplicam um plano rigoroso: derrubam o peixe de costas, induzindo-o à imobilidade tônica (um estado de paralisia), para então extrair o órgão mais nutritivo, o fígado.

Essa complexidade cognitiva se reflete em três pilares: dialetos regionais que impedem a comunicação entre populações de oceanos diferentes; a habilidade de imitar entonações da fala humana; e tradições culturais de caça que são transmitidas entre gerações, sem interferência de outros grupos.

O papel do matriarcado e as hipóteses comportamentais

A estrutura social da orca é baseada no matriarcado. A liderança não pertence ao macho mais forte, mas à fêmea mais experiente. Como um dos poucos mamíferos que passam pela menopausa, as fêmeas idosas podem viver até 90 anos, atuando como guardiãs do conhecimento, guiando o grupo até áreas de alimentação e instruindo os jovens. Portanto, qualquer novo hábito, como os ataques a embarcações, provavelmente é iniciado ou validado pelas matriarcas.

Uma das teorias para explicar esses ataques é a "teoria da moda". Já foi observado que orcas adotam hábitos efêmeros que se espalham pelo grupo e depois desaparecem, como ocorreu nos anos 80, quando usavam peixes mortos na cabeça como se fossem "chapéus de salmão" — comportamento que ressurgiu em 2024. Os golpes nos lemes poderiam ser, portanto, uma brincadeira que agradou aos jovens e foi aceita pelos adultos.

Contudo, existem explicações contextuais mais severas. O intenso tráfego no Estreito de Gibraltar gera estresse acústico, enquanto a redução nas populações de atum pode estar impulsionando a agressividade por competição de recursos. Além disso, a capacidade emocional desses animais é documentada: há registros de uma fêmea que manteve o corpo de seu filhote morto à superfície por 17 dias, indicando um processo de luto. A agressividade atual pode ser, assim, uma resposta a um ambiente hostil.

Recomendações e convivência

Especialistas recomendam que navegadores, ao serem abordados por orcas, adotem duas medidas: reduzir a velocidade ao máximo ou parar completamente, retirando as mãos do leme. A ausência de resistência e movimento pode fazer com que os animais percam o interesse. A orientação é contatar serviços de resgate e, se possível, filmar a interação para auxiliar os estudos científicos.

O impasse em Gibraltar persiste, pois fechar uma rota comercial vital é inviável e afastar as orcas de seu território nativo é impossível. Enquanto a ciência não define a causa exata dessa "guerra", a cautela e o respeito aos donos das profundezas tornam-se a única via para os navegantes.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Animais
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Heineken compra Better Drinks: revolução no mercado de bebidas brasileiras
Brasil
Heineken compra Better Drinks: revolução no mercado de bebidas brasileiras
Mais populares
Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins

A mirabelle, com frutos dourados e sabor intenso, recupera seu espaço nos jardins brasileiros, revelando vantagens de cultivo que valem a pena explorar.

Mirabelle: A fruta dourada que volta a conquistar os jardins
O que faz o molho de Chicken au Poivre ser diferente: tostar a pimenta preta em grãos antes de triturar
O que faz o molho de Chicken au Poivre ser diferente: tostar a pimenta preta em grãos antes de triturar
Sombra central na pálpebra: luz refletida projeta o olhar e altera a profundidade visual
Calzone de frango: massa fermentada mantém integridade durante 30 minutos de forno
Ameaça real no Cáucaso: Bruxelas prepara medidas drásticas que mudarão o destino da Geórgia até 2027 Ksenia Semenova Benjamin Netanyahu: isolamento político e perda de apoio parlamentar em Israel Olesya Kireeva Precedente paraguaio: Qual será o impacto do colapso bancário no Paraguai no Brasil e na Argentina? Dmitriy Sokolov
Salada de atum em esferas cobertas por cenoura imitando tangerinas
SUV familiar ganha quatro polegadas: Nissan Pathfinder XE-V6 agora encara terrenos que antes danificavam a versão de série
Jardim sem manutenção constante: a escolha vegetal que redesenhou o padrão de cercas vivas urbanas
Jardim sem manutenção constante: a escolha vegetal que redesenhou o padrão de cercas vivas urbanas
últimos materiais
Visual 2027: Paleta e Texturas da Cabra de Fogo
Ataques a embarcações no Estreito de Gibraltar e a cognição das orcas
Fisologia da pectina: a densidade natural da geleia de physalis dispensa espessantes
Operação Influencer: 30 dispositivos apreendidos continuam inacessíveis ao Ministério Público
Cortes 2027: seleção baseada na densidade e textura natural
Principais vulnerabilidades técnicas dos crossovers Chery l
Como um tambor de metal reduz o esforço físico e organiza a rotina de jardinagem
Por que usar álcool para calmar a mente agrava transtornos psiquiátricos
Portugal e Alemanha assinam acordo de defesa: compra de 72 blindados Boxer e base de satélites nos Açores
Ameaça real no Cáucaso: Bruxelas prepara medidas drásticas que mudarão o destino da Geórgia até 2027
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.