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Jararaca: a serpente silenciosa responsável por 90% dos acidentes ofídicos no Brasil

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Enquanto cobras com capuzes ou chocalhos costumam dominar a imaginação popular quando se fala em perigo, no Brasil a ameaça mais onipresente é bem menos teatral. A jararaca (Bothrops jararaca) é a protagonista de cerca de 90% dos acidentes ofídicos registrados no país, consolidando-se como a espécie mais perigosa não por sua exuberância, mas por sua eficácia e proximidade com o ser humano.

Жарарака
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жарарака

Para quem vive ou trabalha em áreas rurais, o encontro com a jararaca não é um evento raro, mas uma possibilidade concreta. Diferente de outras espécies que tendem a evitar o contato humano, a jararaca adaptou-se com precisão aos espaços onde as pessoas circulam, transformando plantações de café, banana e arroz em seus habitats preferenciais.

A anatomia da camuflagem

O nome, derivado do tupi-guarani, traduz-se como "grande cobra com lança", uma referência direta ao formato de sua cabeça triangular, que se destaca do corpo e lembra a ponta de uma seta. Com cerca de 120 cm de comprimento, sua coloração varia entre o cinza-acastanhado e o oliva, apresentando padrões de triângulos escuros que a tornam praticamente invisível sob a serapilheira e as folhas secas.

Além do camuflagem, a jararaca possui ferramentas biológicas letais: presas que podem atingir 2,5 cm, recolhíveis ao longo do palato e projetadas instantaneamente no ataque. A precisão da caça é amplificada por receptores térmicos localizados entre os olhos e as narinas, que detectam a radiação infravermelha de animais endotérmicos, permitindo que ela localize presas mesmo na escuridão total.

O risco do silêncio e a ação do veneno

O perigo central da jararaca reside em seu comportamento: ela é mestra da imobilidade. Ao contrário de outras serpentes que sibilam ou fogem ao notar a presença humana, a jararaca confia em sua camuflagem e permanece estática. A maioria dos acidentes ocorre por descuido, quando a pessoa pisa no animal, desencadeando um bote rápido e preciso.

Diferente de venenos neurotóxicos, que paralisam o sistema respiratório, o coquetel químico da jararaca é rico em hemorraginas, que atuam agressivamente no sistema circulatório e nos tecidos:

  • Danos vasculares: As paredes dos capilares tornam-se permeáveis, fazendo com que o plasma sanguíneo extravase para os tecidos adjacentes.
  • Edema e Necrose: O local da picada incha rapidamente, surgindo hematomas extensos. A interrupção do suprimento sanguíneo pode levar à morte dos tecidos (necrose), resultando em áreas enegrecidas que, sem tratamento, podem exigir amputação.
  • Coagulopatia: O veneno provoca a síndrome de coagulação intravascular disseminada, onde o sangue perde a capacidade de coagular (causando hemorragias internas) ou forma trombos que podem levar a infartos ou AVCs.

Apesar da severidade dos sintomas, a taxa de letalidade no Brasil é baixa, em torno de 0,5%, graças à ampla rede de distribuição de soros antiofídicos. Contudo, a ausência de assistência médica eleva o risco de óbito para cerca de 10%, geralmente por insuficiência renal ou sepse.

Ciclo de vida e pressão ambiental

A espécie é ovovivípara, com fêmeas que dão à luz entre 10 e 20 filhotes. Com aproximadamente 25 cm ao nascer, os filhotes já possuem veneno plenamente funcional e capacidade de caça imediata. Na natureza, enfrentam predadores como aves de rapina, lagartos tegu e a cobra mussurana, que possui imunidade ao veneno das víboras.

Atualmente, o maior fator de pressão sobre a espécie é a ação humana. O desmatamento empurra as jararacas para mais perto de residências e áreas urbanas em busca de abrigo e alimento, intensificando a frequência dos encontros perigosos.

Especialistas do Instituto Butantan alertam que a jararaca é frequentemente subestimada por ser silenciosa. Enquanto a cascavel avisa sua presença, a jararaca não emite alertas. Para quem transita em regiões de mata ou plantios, a atenção redobrada e o uso de botas de cano alto não são apenas costumes, mas medidas essenciais de sobrevivência diante de um animal que, sob uma folha, aguarda pacientemente o momento do bote.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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