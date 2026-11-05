Binance: hackers usaram falsas entrevistas de emprego para roubar US$ 6,3 bilhões

O roubo de US$ 6,3 bilhões da Binance, ocorrido no final de outubro, não foi fruto de uma falha técnica súbita, mas de uma operação de engenharia social meticulosa que transformou processos de recrutamento em portas de entrada para hackers. A corretora revelou, nesta terça-feira (3 de novembro), que os invasores utilizaram falsas entrevistas de emprego para induzir engenheiros de software a instalarem códigos maliciosos em seus sistemas.

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O ataque foi desenhado em etapas. Em junho, um engenheiro baixou um programa adulterado; embora a Binance tenha detectado a intrusão e substituído o dispositivo, a função do colaborador e a equipe de infraestrutura de carteiras já haviam sido expostas. O golpe final ocorreu em setembro, quando outro engenheiro foi abordado via plataforma de empregos por alguém que fingia ser diretora de projetos de uma empresa fictícia.

Para ganhar a confiança da vítima, os criminosos utilizaram perfis de redes sociais com fotos e vídeos pessoais, simulando a identidade de executivos reais. Durante uma segunda entrevista via aplicativo de mensagens, a suposta CEO instruiu o engenheiro a baixar um "teste técnico" para o processo seletivo. O arquivo continha um malware sofisticado que substituiu componentes legítimos de ferramentas de desenvolvimento por versões maliciosas, permitindo que os invasores assumissem o controle de sistemas internos e utilizassem as próprias ferramentas de Inteligência Artificial da Binance para facilitar os saques não autorizados.

Enquanto a Binance detalha a mecânica da invasão, a autoria do crime permanece em disputa diplomática. O FBI atribuiu a operação ao grupo TraderTraitor, patrocinado pelo governo da Coreia do Norte. Pyongyang, por sua vez, nega a responsabilidade, classificando a acusação como "retórica absurda".

Como resposta ao ataque, a corretora afirmou ter reconstruído seus sistemas de carteiras e ferramentas de IA, contando com suporte de especialistas externos em segurança cibernética.

Retomada de saques

Após o período de instabilidade, a Binance anunciou a liberação gradual dos saques de criptoativos a partir das 4h (horário de Brasília) desta quinta-feira (5 de novembro). A empresa enfatizou que os ativos não serão liberados em bloco: cada combinação de moeda e rede passará por verificações de segurança individuais antes de ser reativada.

A prioridade de liberação segue a demanda dos usuários da última semana. Estão contempladas redes como Ethereum (ETH), BNB Smart Chain (BSC), Base, Tron (TRX), Polygon (MATIC) e Sui, além de tokens como UNI, AAVE, PAXG, FLOKI, SAND, ENS e GRT. Os depósitos, segundo a corretora, continuam operando normalmente.